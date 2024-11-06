Профессор Гарварда прокомментировал победу Трампа: что это значит для Украины

Эксперт по украино-американским отношениям, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий прокомментировал победу Трампа в президентских выборах в США.

Об этом он сказал в комментарии ТСН

"С одной стороны Трамп был президентом США, который очень четко вписывается в рамки популистских лидеров с тенденцией к авторитаризму. Трамп тянется к этим так называемым "сильным лидерам" и оттуда выходит симпатия к ним. Но Трамп не может иметь в США такую власть, как Путин в России. Но вместе с тем Трамп есть и будет оставаться политиком", — сказал Сергей Плохий.

Профессор отметил, что если бы Камала Гаррис победила в выборах, она продолжила бы политику президента Джо Байдена.

Отметим, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

Напомним, подполковник армии США назвал Трампа "катастрофой" для Украины. Также известный журналист Time Саймон Шустер описал , что значит для Украины победа Трампа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДОЛЕНОСНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАМПА! Выборы в США – МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! НОВОСТИ ТСН на 7:00, 6 ноября

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