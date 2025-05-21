Трамп зробив несподівану заяву про Росію і "Велику сімку"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що було б краще, якби Росію не виключали із «Великої вісімки» — групи країн світу, які найбільшою мірою впливають на розвиток світової економіки та політики.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою у Білому домі.

На його думку, формат G8 був кращим, аніж нинішня «Велика сімка».

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«Було б краще, якби Росія була там. Багато хто заперечить. Бо з Росією цієї війни, мабуть, не було б. І з іншим президентом війни теж не було б», — сказав він, розмірковуючи про «Велику сімку».

Крім того, Трамп наголосив, що без США ні G20, ні G7 не мали б такого значення.

Як відомо, після анексії Криму та агресії РФ проти України на Донбасі Росію різко розкритикували країни «Великої сімки» і формально виключили зі списку G8.

У спільній заяві на саміті в Брюсселі 4 червня 2014 року лідери G7 засудили Росію за порушення суверенітету України.

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У серпні 2019 року Трамп заявив, що можливе повернення РФ до “Великої вісімки” було б вигідним. Він заявив, що ведеться робота з повернення Росії до G8.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти європейським лідерам після розмови з Путіним, що він переконаний у перемозі Росії у війні проти України.