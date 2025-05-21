Журналіст Бутусов мобілізувався до лав Нацгвардії

Журналіст Юрій Бутусов / © facebook/Юрій Бутусов

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Воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до лав Нацгвардії України.

Про це він повідомив в ефірі «Радіо Свобода».

Журналіст уточнив, що мобілізувався до війська у травні. До якого саме підрозділу чи бригади долучився, він не уточнив.

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У контексті нещодавньої заяви у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина Бутусов зазначив, що в Україні «не працює система», тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в Facebook і обговорюють проблемні питання війська.

«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в Збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій — Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», — сказав Бутусов.

Раніше повідомлялося, що відомий український режисер мобілізувався до лав ЗСУ.