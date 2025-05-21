- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 526
- Час на прочитання
- 1 хв
Журналіст Бутусов мобілізувався до лав Нацгвардії
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що вступив до лав Нацгвардії.
Воєнний журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов заявив, що мобілізувався до лав Нацгвардії України.
Про це він повідомив в ефірі «Радіо Свобода».
Журналіст уточнив, що мобілізувався до війська у травні. До якого саме підрозділу чи бригади долучився, він не уточнив.
У контексті нещодавньої заяви у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександра Ширшина Бутусов зазначив, що в Україні «не працює система», тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в Facebook і обговорюють проблемні питання війська.
«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в Збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій — Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», — сказав Бутусов.
Раніше повідомлялося, що відомий український режисер мобілізувався до лав ЗСУ.