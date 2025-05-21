Комбат "Маґури" про скандал: "Нас просто намагаються стерти"

Комбат 47 бригади «Маґура» Олександр Ширшин / © ТСН

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Комбат 47 бригади «Маґура» Олександр Ширшин розповів, що вийшов зі своєю заявою у публічний простір після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані. Водночас комбат зазначив, що на сьогоднішній день вже є спроби комунікації від Генштабу, і він сподівається на конструктивну розмову та випрацювання конкретного робочого рішення.

Про це Ширшин написав у Facebook.

«Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

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Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані».

За словами Ширшина, саме це і призвело до появи публічного допису, яким він прагнув «змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості».

Комбат додав, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще когось з управління військами, бо проблеми у війську «системні, а не просто зав’язані на одній людині» і ніколи не казав, що треба припинити воювати.

«Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики „підтримати Головкома ЗСУ“ і „не виносити сміття з хати“ від лояльних до „військової еліти“ осіб та підрозділів», — написав він.

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Комбат «Маґури» додав, що його батальйон «завжди був на складних ділянках» і бійці «ніколи не нили», а результати їх роботи «неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент у своїх зверненнях».

«Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху… Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил — кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти… Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази», — розповів він.

Водночас Ширшин додав, що в останні кілька місяців у нього склалося враження, що їх «просто намагаються стерти».

«Саме це і неможливість визначеним порядком достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно», — пояснив він.

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Комбат «Маґури» зазначив, що попри його заяву, ніхто з його бійців «не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням».

«На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій», — підсумував Ширшин.

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин («Геній») звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт на звільнення.

У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити «відповідні рішення».

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