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- Війна
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Комбат "Маґури" про скандал: "Нас просто намагаються стерти"
Олександр Ширшин розповів про причини публічної заяви, проігноровані звернення та сподівання на конструктивний діалог із Генштабом.
Комбат 47 бригади «Маґура» Олександр Ширшин розповів, що вийшов зі своєю заявою у публічний простір після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані. Водночас комбат зазначив, що на сьогоднішній день вже є спроби комунікації від Генштабу, і він сподівається на конструктивну розмову та випрацювання конкретного робочого рішення.
Про це Ширшин написав у Facebook.
«Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.
Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані».
За словами Ширшина, саме це і призвело до появи публічного допису, яким він прагнув «змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості».
Комбат додав, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще когось з управління військами, бо проблеми у війську «системні, а не просто зав’язані на одній людині» і ніколи не казав, що треба припинити воювати.
«Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики „підтримати Головкома ЗСУ“ і „не виносити сміття з хати“ від лояльних до „військової еліти“ осіб та підрозділів», — написав він.
Комбат «Маґури» додав, що його батальйон «завжди був на складних ділянках» і бійці «ніколи не нили», а результати їх роботи «неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент у своїх зверненнях».
«Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху… Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил — кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти… Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази», — розповів він.
Водночас Ширшин додав, що в останні кілька місяців у нього склалося враження, що їх «просто намагаються стерти».
«Саме це і неможливість визначеним порядком достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно», — пояснив він.
Комбат «Маґури» зазначив, що попри його заяву, ніхто з його бійців «не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням».
«На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій», — підсумував Ширшин.
Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин («Геній») звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт на звільнення.
У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити «відповідні рішення».