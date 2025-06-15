Гражданам еще 36 стран могут запретить въезд в США: перечень

США могут стать закрытыми для граждан еще 36 стран / © Associated Press

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В Белом доме рассматривают возможность запрета на въезд в США гражданам еще 36 стран. Ранее президент США Дональд Трамп запретил въезд гражданам 12 стран, заявив о необходимости защиты страны от «иностранных террористов» и других угроз национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ Государственного департамента.

Во внутренней дипломатической телеграмме, подписанной государственным секретарем США Марко Рубио, Государственный департамент выразил обеспокоенность в отношении ряда стран и потребовал принять корректирующие меры.

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«Департамент определил 36 стран, которым может быть рекомендовано полное или частичное приостановление въезда в страну, если они не будут соответствовать установленным критериям и требованиям в течение 60 дней», — говорится в телеграмме, направленной на выходных.

Согласно депеше, некоторые страны не сотрудничали в содействии выдворению своих граждан из Соединенных Штатов, в отношении которых был издан приказ о выдворении. В других странах срок пребывания, разрешенный визами, выданными их гражданам в Соединенных Штатах, был превышен.

Другими причинами для беспокойства является участие граждан некоторых стран в террористических актах в Соединенных Штатах или в антисемитской и антиамериканской деятельности.

В телеграмме отмечается, что не все эти беспокойства касаются всех перечисленных стран.

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Граждане каких стран «нежелательны» в США

Страны, которые могут быть подвергнуты полному или частичному запрету, если они не разрешат эти проблемы в течение следующих 60 дней: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д' Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Узбекистан, Танза Замбия и Зимбабве.

В начале этого месяца запрет на въезд был объявлен гражданам таких стран: Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Частично ограничен въезд для граждан семи других стран — Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа разработала план принудительного возвращения мигрантов в страны, охваченные войной. В частности, речь идет о 200 тысячах украинцев.

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