Иранские ракеты

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Иран подготовил ракеты для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к атаке Израиля.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с отчетами разведки.

По словам собеседников издания, опасения относительно более широкой войны растут, поскольку Израиль давит на Белый дом, чтобы тот вмешался в конфликт с Ираном.

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В случае если Соединенные Штаты присоединятся к израильской кампании и нанесут удар по Фордо, ключевому иранскому ядерному объекту, предполагают неназванные чиновники, поддерживаемое Ираном ополчение хуситов почти наверняка возобновит удары по кораблям в Красном море.

Они добавили, что проиранские ополчения в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы там.

Другие чиновники заявили, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.

Двое иранских чиновников признали, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что в Ираке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля. Иран также будет атаковать любые американские базы, расположенные в арабских странах.

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«Наши враги должны знать, что они не могут достичь решения с помощью военных нападений на нас и не смогут навязать свою волю иранскому народу», — заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Американские чиновники заявили, что Ирану не понадобится серьезная подготовка для нападения на американские базы в регионе. Иранские военные имеют ракетные базы в пределах легкой досягаемости для поражения объектов на территории Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

В издании отметили, что перспектива вступления американских войск в войну возросла.

Об этом свидетельствует то, что Соединенные Штаты отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.

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Кроме того, американские войска приведены в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. Соединенные Штаты имеют более 40 000 военнослужащих, развернутых на Ближнем Востоке.

Напомним, 17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к «реальному концу» конфликта между Израилем и Ираном, добавив, что его терпение по ядерной сделке исчерпывается.