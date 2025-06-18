Іранські ракети

Реклама

Іран підготував ракети для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо Сполучені Штати приєднаються до атаки Ізраїлю.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників, які ознайомилися зі звітами розвідки.

За словами співрозмовників видання, побоювання щодо ширшої війни зростають, оскільки Ізраїль тисне на Білий дім, щоб той втрутився у конфлікт з Іраном.

Реклама

У разі якщо Сполучені Штати приєднаються до ізраїльської кампанії та завдадуть удару по Фордо, ключовому іранському ядерному об'єкту, припускають неназвані чиновники, підтримуване Іраном ополчення хуситів майже напевно відновить удари по кораблях у Червоному морі.

Вони додали, що проіранські ополчення в Іраку та Сирії, ймовірно, спробують атакувати американські бази там.

Інші чиновники заявили, що у разі нападу Іран може почати мінувати Ормузьку протоку, щоб заблокувати американські військові кораблі в Перській затоці.

Двоє іранських чиновників визнали, що країна атакуватиме американські бази на Близькому Сході, починаючи з тих, що в Іраку, якщо Сполучені Штати приєднаються до війни Ізраїлю. Іран також атакуватиме будь-які американські бази, що розташовані в арабських країнах.

Реклама

«Наші вороги повинні знати, що вони не можуть досягти рішення за допомогою військових нападів на нас і не зможуть нав'язати свою волю іранському народу», – заявив у понеділок міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Американські чиновники заявили, що Ірану не знадобиться серйозна підготовка для нападу на американські бази в регіоні. Іранські військові мають ракетні бази в межах легкої досяжності для ураження об’єктів на території Бахрейну, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У виданні зауважили, що перспектива вступу американських військ у війну зросла.

Про це свідчить те, що Сполучені Штати відправили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, задіяних у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.

Реклама

Окрім того, американські війська приведено у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому регіону, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Сполучені Штати мають понад 40 000 військовослужбовців, розгорнутих на Близькому Сході.

Нагадаємо, 17 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть «реального кінця» конфлікту між Ізраїлем та Іраном, додавши, що його терпіння щодо ядерної угоди вичерпується.