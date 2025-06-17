Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп у вівторок заявив, що прагне «реального кінця» конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Наголосив, що це краще, ніж звичайне припинення вогню. Його терпіння щодо переговорів, схоже, вичерпується. Ці коментарі, зроблені після раптового від’їзду з саміту «Великої сімки» в Канаді, пролили світло на роздуми Трампа щодо участі США в цьому протистоянні.

Про це пише CNN.

Тиск Ізраїлю та внутрішні суперечності

Пізніше у вівторок Трамп мав зустрітися з командою, яка займається питаннями безпеки. Ізраїль просив його про допомогу. Вони хотіли, щоб США активніше знищували ядерні об’єкти Ірану. За словами ізраїльських чиновників, для цього потрібна була американська зброя та літаки.

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Однак президент не дав чітких обіцянок, чи погодиться він на такий тиск. Його зустрічні заяви суперечать закликам впливових представників власної партії, які застерігають від втягування в черговий іноземний конфлікт.

Суперечливі сигнали та відмова від переговорів

Попри те, що переговори між Іраном та Ізраїлем тривають уже п’ятий день, Трамп висловлює дещо суперечливі думки. Він закликає Тегеран повернутися до дипломатичних перемовин щодо стримування ядерних амбіцій. Водночас попереджає іранців терміново евакуювати свою столицю та спростовує повідомлення про спроби США зв’язатися з Іраном для переговорів.

«Я не казав, що прагну припинення вогню, — заявив Трамп на борту Air Force One. — Ми шукаємо чогось кращого, ніж просто припинення вогню».

Він підкреслив, що його мета в Ірані — це «кінець, справжній кінець, а не припинення вогню» або «повна відмова». Трамп також стверджує, що Іран «дуже близький» до розробки ядерної зброї, хоча його власні розвіддані свідчать про протилежне. На питання про гарантії успіху американських бомб проти підземних ядерних бункерів Ірану, Трамп відповів: «Немає жодної гарантії ні в чому».

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Хоча раніше офіційні особи повідомляли CNN, що Трамп доручив своїй команді зустрітися з іранськими перемовниками, президент утримався від підтвердження відновлення переговорів. Він зазначив, що розглядає можливість відправлення Віткоффа та віцепрезидента Джей Ді Венса, але це «залежатиме від того, що станеться, коли я повернуся».

«Я не дуже налаштований на переговори», — додав він, очікуючи, що наступні 48 годин покажуть більше про наміри Ізраїлю щодо темпу атак. «Поки що ніхто не сповільнював темп», — констатував Трамп.

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Попередження Тегерану та «божественне втручання»

Щодо свого допису в соцмережах із закликом до мешканців Тегерану евакуюватися, Трамп пояснив, що конкретної загрози немає. Але «завжди можливо, що щось трапиться».

Він також попередив Іран, що напади на американські війська в регіоні призведуть до різкої ескалації: «Ми так сильно займемося цим, що нам доведеться знімати рукавички».

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Після повернення до Білого дому Трамп опублікував повідомлення від свого посла в Ізраїлі Майка Хакабі, який закликав президента бути відкритим до «божественного втручання», попри численні голоси, які звертаються до нього.

Нагадаэмо, станом на вечір 17 червня 2025 року США відреагували на масований обстріл України лише коротким і нечітким коментарем президента Дональда Трампа.

Коли журналісти звернулися до нього за коментарем щодо цієї події, він неочікувано відреагував: Трамп здивувався та запитав, коли саме відбувся обстріл заявивши, що йому потрібно ознайомитися з ситуацією.