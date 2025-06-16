G7 на межі розколу: Трамп не хоче підписувати спільну заяву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не має наміру приєднуватися до спільної заяви країн G7, яка закликає до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

Про це CNN повідомило джерело, знайоме з переговорами на полях саміту в Канадських Скелястих горах.

У попередньому проєкті документа, підготовленого за участю європейських представників, зазначено, що Ізраїль має право на самозахист, а Іран не повинен отримати ядерну зброю. Втім, Трамп вирішив утриматися від підписання, чим одразу створив напруженість серед союзників ще до початку офіційних дискусій.

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Європейські лідери — президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер — прагнули досягти єдності в питанні Близького Сходу разом з господарем саміту, прем’єр-міністром Канади. Але США наразі залишаються осторонь.

Представник Білого дому пояснив позицію: “Під керівництвом президента Трампа Сполучені Штати повернулися до лідерства у відновленні миру в світі. Президент продовжить роботу, щоб Іран не отримав ядерну зброю”.

Незважаючи на це, за словами високопоставленого канадського чиновника, робота над текстом триває, і європейські делегації ще мають надію переконати Трампа змінити позицію.

“Це питання ще не вирішене. Ми очікуємо ключової дискусії на вечірній сесії з глобальної безпеки”, — наголосив він.

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Нагадаємо, перед початком саміту Трамп у коментарі CNN заявив, що, на його думку, Іран хоче зменшити напруженість.

“Вони хотіли б поговорити, але їм треба було зробити це раніше… Їм доведеться укласти угоду, і це буде болісно для обох сторін, але Іран не виграє цю війну”, — зазначив Трамп.

Водночас він відмовився назвати умови, за яких США могли б втрутитися у конфлікт військовим шляхом.

За інформацією Reuters, Іран відхиляє переговори про припинення вогню під час атак Ізраїлю. ЦАХАЛ раніше здійснив несподіваний напад на Іран і знищив вищий ешелон військового командування та пошкодив його ядерні об'єкти. Тегеран пообіцяв “відкрити ворота пекла” у відповідь на те, що стало найбільшим протистоянням між давніми ворогами.

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