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G7 на межі розколу: Трамп не хоче підписувати спільну заяву
Трамп відмовився підтримати спільну заяву лідерів G7 щодо деескалації між Ізраїлем та Іраном. Це викликало напруженість на саміті в Канаді, де європейські лідери намагалися досягти єдиної позиції.
Президент США Дональд Трамп не має наміру приєднуватися до спільної заяви країн G7, яка закликає до деескалації між Ізраїлем та Іраном.
Про це CNN повідомило джерело, знайоме з переговорами на полях саміту в Канадських Скелястих горах.
У попередньому проєкті документа, підготовленого за участю європейських представників, зазначено, що Ізраїль має право на самозахист, а Іран не повинен отримати ядерну зброю. Втім, Трамп вирішив утриматися від підписання, чим одразу створив напруженість серед союзників ще до початку офіційних дискусій.
Європейські лідери — президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер — прагнули досягти єдності в питанні Близького Сходу разом з господарем саміту, прем’єр-міністром Канади. Але США наразі залишаються осторонь.
Представник Білого дому пояснив позицію: “Під керівництвом президента Трампа Сполучені Штати повернулися до лідерства у відновленні миру в світі. Президент продовжить роботу, щоб Іран не отримав ядерну зброю”.
Незважаючи на це, за словами високопоставленого канадського чиновника, робота над текстом триває, і європейські делегації ще мають надію переконати Трампа змінити позицію.
“Це питання ще не вирішене. Ми очікуємо ключової дискусії на вечірній сесії з глобальної безпеки”, — наголосив він.
Нагадаємо, перед початком саміту Трамп у коментарі CNN заявив, що, на його думку, Іран хоче зменшити напруженість.
“Вони хотіли б поговорити, але їм треба було зробити це раніше… Їм доведеться укласти угоду, і це буде болісно для обох сторін, але Іран не виграє цю війну”, — зазначив Трамп.
Водночас він відмовився назвати умови, за яких США могли б втрутитися у конфлікт військовим шляхом.
За інформацією Reuters, Іран відхиляє переговори про припинення вогню під час атак Ізраїлю. ЦАХАЛ раніше здійснив несподіваний напад на Іран і знищив вищий ешелон військового командування та пошкодив його ядерні об'єкти. Тегеран пообіцяв “відкрити ворота пекла” у відповідь на те, що стало найбільшим протистоянням між давніми ворогами.