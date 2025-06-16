"Дитяче Євробачення-2025": названо музичну продюсерку нацвідбору

Дитяче Євробачення-2025 / © junioreurovision.tv

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Суспільне Мовлення оголосило про початок прийому заявок на участь у національному відборі на "Дитяче Євробачення-2025" та оприлюднило ім'я музичної продюсерки.

Так, цьогоріч музичне продюсування очолила українська співачка Світлана Тарабарова. Для сонграйтерки це вже третій такий досвід. Про це повідомили на офіційній сторінці в Instagram Суспільного мовлення. Артистка також поділилася першими емоціями й заявила про готовність брати на себе відповідальність.

"Для мене велика честь і водночас відповідальність втретє стати музичною продюсеркою Національного відбору "Дитячого Євробачення" в Україні. Це не просто конкурс — це можливість для талановитих дітей з усієї країни розкрити свій потенціал, заявити про себе на великій сцені, відчути підтримку й віру у свої сили", — зазначила Світлана Тарабарова.

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Світлана Тарабарова / © instagram.com/suspilne.eurovision

Водночас музична продюсерка закликала дітей подавати свої заявки і не боятися демонструвати талант, аби вже зовсім скоро представляти Україну на міжнародній арені. Зазначимо, що подати заявку на участь у конкурсі можна від 16 червня до 10 липня 2025 року через спеціальну форму на офіційному сайті Суспільного. Варто також зазначити, що цього року з’явилося нове правило: "Суспільне" отримало право формувати конкурсні колективи з різних претендентів на участь у фіналі.

Нагадаємо, вже відомо, яка країна проводитиме "Дитяче Євробачення-2025" та коли стартуватиме конкурс.