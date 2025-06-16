ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

"Дитяче Євробачення-2025": названо музичну продюсерку нацвідбору

Співачка вже втретє очолює цю позицію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дитяче Євробачення-2025

Дитяче Євробачення-2025 / © junioreurovision.tv

Суспільне Мовлення оголосило про початок прийому заявок на участь у національному відборі на "Дитяче Євробачення-2025" та оприлюднило ім'я музичної продюсерки.

Так, цьогоріч музичне продюсування очолила українська співачка Світлана Тарабарова. Для сонграйтерки це вже третій такий досвід. Про це повідомили на офіційній сторінці в Instagram Суспільного мовлення. Артистка також поділилася першими емоціями й заявила про готовність брати на себе відповідальність.

"Для мене велика честь і водночас відповідальність втретє стати музичною продюсеркою Національного відбору "Дитячого Євробачення" в Україні. Це не просто конкурс — це можливість для талановитих дітей з усієї країни розкрити свій потенціал, заявити про себе на великій сцені, відчути підтримку й віру у свої сили", — зазначила Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/suspilne.eurovision

Світлана Тарабарова / © instagram.com/suspilne.eurovision

Водночас музична продюсерка закликала дітей подавати свої заявки і не боятися демонструвати талант, аби вже зовсім скоро представляти Україну на міжнародній арені. Зазначимо, що подати заявку на участь у конкурсі можна від 16 червня до 10 липня 2025 року через спеціальну форму на офіційному сайті Суспільного. Варто також зазначити, що цього року з’явилося нове правило: "Суспільне" отримало право формувати конкурсні колективи з різних претендентів на участь у фіналі.

Нагадаємо, вже відомо, яка країна проводитиме "Дитяче Євробачення-2025" та коли стартуватиме конкурс.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie