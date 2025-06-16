«Сапсан» / © uk.wikipedia.org

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Українська балістична ракета «Сапсан» залишається однією з найбільш обговорюваних, але водночас найменш розголошених розробок вітчизняного ВПК.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування ракети та заявив про початок серійного виробництва.

Що відомо про балістичну ракету українського виробництва «Сапсан» — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Україна розвиває власну ракетну програму

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповідав, що про балістичну ракету «Сапсан» стало відомо ще у 2016-му році. Також він зауважив, що Україна уже багато років розвиває свою ракетну програму.

За словами Романенка, «Сапсан» хотіла купити Саудівська Аравія, але проєкт не вдалося реалізувати через протидію Росії.

Минулоріч він зазначав, що програму відновили у вигляді проєкту «Грім-2». Романенко підкреслив, що Україна веде й інші ракетні розробки, але це складний процес, який потребує часу. Лише декілька країн світу володіють такими технологіями.

Також тоді директор державного підприємства «Спецтехноекспорт» Олексій Петров повідомляв, що Україна розробляє власні крилаті та балістичні ракети, які можуть надійти на озброєння до 2025 року.

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«Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року», — зазначав експерт.

На початку червня 2025 року колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак припустив, що у липні-серпні можна побачити пуски українських ракет по РФ.

Експерт Ступак переконаний, що українські ракети допоможуть зірвати літній наступ РФ, компенсуючи ЗСУ нестачу особового складу.

«Я особисто очікую, що у липні-серпні ми побачимо пуски українських ракет по РФ. Бо в листопаді 2024-го наші посадовці вже відкрито говорили про те, що перші випробування відбулися. Зазвичай після таких повідомлень проходить 6–12 місяців», — пояснив він.

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Успішні випробування

Ще у серпні, 2024 року, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ випробували першу балістичну ракету власного виробництва. За його словами, застосування цієї ракети було успішним. Тоді глава держави не уточнив, про яку ракету йшла мова.

Однак, у червні 2025 року він підтвердив, що успішні випробування ракети Сапсан уже відбулися.

Своєю чергою, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак уточнив, що «Сапсан» випробували у середині травня цього ж року.

Тоді ракета знищила російський командний пункт.

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«Наскільки мені відомо, всередині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні — майже 300 км подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання», — наголосив експерт.

Характеристики ракети «Сапсан»

За даними Валентина Бадрака, «Сапсан» під час тестів розвивав швидкість 5,2 Маха (~6370 км/год), що швидше за американські ATACMS (3 Маха), але трохи повільніше за російський «Іскандер-М» (6 Маха).

Також відомо, що ракета оснащена потужною бойовою частиною (480 кг) — це вдвічі більше, ніж в ATACMS (227 кг).

За даними Oboz.ua ракета оснащена інерційною системою управління з навігацією та наведенням різного типу, що забезпечує її маневреність та точність.

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Дальність польоту ракети становить близько 300-500 км.

Бойова частина може бути осколково-фугасною або проникаючою, яка дозволяє знищувати цілі на площі до 10 тис. кв. м (при касетному заряді) або 2-3 га (при звичайному осколково-фугасному заряді).

Масове виробництво українських ракет

Після успішних випробувань ракета «Сапсан» запускається в серійне виробництво.

Своєю чергою, президент Зеленський 14 червня анонсував, що Україна готує масове виробництво балістичної ракети «Сапсан».

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«Ракети «Сапсан» — це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети», — повідомив Зеленський.

За даними експерта Валентина Бадрака, Міноборони не бачить перешкод для реалізації цієї програми.

Україна вже на шляху до ракетного нарощування, і це важливо не лише для сьогодення, а й для забезпечення майбутнього держави й нації», — зазначив експерт.

Бадрак підкреслив, що для ефективного впливу на критичні об’єкти РФ ЗСУ потребують 300-500 балістичних ракет.

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Перспективи виробництва української ракети

Запуск серійного виробництва ракети «Сапсан» є стратегічно важливим кроком для посилення оборонного потенціалу України, забезпечення ефективного стримування ворога, вважає військовий оглядач Defence Express Іван Киричевський.

За його словами, Україна може розпочати серійне виробництво балістичної ракети «Сапсан» вже до кінця цього року.

Він зазначив, що технічні характеристики ракети, які перевершують американські ATACMS, але поступаються російським «Іскандерам», мають менше значення, ніж їх психологічний вплив на ворога. Експерт нагадав, як росіяни раніше панікували через модифіковані ракети С-200, і тепер аналогічно реагують на «Сапсан».

«За великим рахунком, ніякої практичної користі ці знання не дають, тому що я підозрюю, що реальні характеристики тих виробів, які падають на росіян, можуть бути значно вищими», — пояснив він.

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Киричевський підкреслив, що створення таких ракетних систем завжди тривалий процес — наприклад, Росія розробляла «Іскандер» понад 17 років. Проте в України вже є прогрес: Міноборони виконало 47% річного плану, що дозволяє очікувати реальних результатів до кінця року. "

«М’язи — це якраз про серію. Якщо Міноборони говорить, що в річному вимірі виконало 47% плану, і вже ці 47% дозволяють говорити про серію — тобто, якісь результати, про які буде не соромно говорити — вони явно випливуть під кінець року», — розповів експерт.

Нагадаємо, в Україні створили новітній комплекс для боротьби із дронами. Пристрій уже активно використовується підрозділами Сил оборони для нейтралізації ворожих безпілотників.

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