На Землі знайшли місце, яке повне невідомих науці вірусів

Віруси

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Вчені з Університету Маямі зробили дивовижне відкриття. Вони використали спеціальну комп’ютерну програму, щоб знайти 230 абсолютно нових гігантських вірусів у морській воді. Ці віруси раніше ніхто не бачив і не вивчав.

Про це пише Т4.

Чому це важливо для океану та планети

Це відкриття дуже важливе, щоб краще зрозуміти життя в океані. Воно особливо допоможе протистам, таким як водорості, амеби та джгутикові, виживати. Вірусолог Мохаммад Моніруззаман каже, що це дослідження дуже корисне на практиці. Якщо ми краще зрозуміємо ці великі віруси та як вони взаємодіють з мікробами в океані, то зможемо передбачати. Можливо, навіть контролювати шкідливе цвітіння водоростей. Це цвітіння небезпечне для людей по всьому світу.

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Нові технології дозволяють легше знаходити гігантські віруси. Це відкриває нові шляхи для їх вивчення. Ми можемо дізнатися, де вони живуть і як себе поводять.

Наприклад, відомо, що гігантські віруси часто вбивають фітопланктон. Це дуже маленькі організми. Вони виробляють багато кисню для Землі. Також є основою їжі для всього в морі.

Віруси-хакери: як вони маніпулюють життям в океані

Окрім 230 нових гігантських вірусів, дослідження також виявило 569 нових функціональних білків. Дев’ять з яких, беруть участь у фотосинтезі. Це свідчить про те, що віруси можуть «захоплювати» фотосинтетичні функції своїх хазяїв, щоб отримати необхідну енергію для власного виживання.

Морський біолог Бенджамін Мінч пояснює: «Ми виявили, що гігантські віруси мають гени, що беруть участь у клітинних функціях, таких як вуглецевий метаболізм і фотосинтез — традиційно зустрічаються лише в клітинних організмах».

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Це підкреслює надзвичайно важливу роль гігантських вірусів у маніпулюванні метаболізмом свого хазяїна під час інфекції та їхній значний вплив на морську біогеохімію. Дослідникам вдалося віднести виявлені віруси до двох вже відомих груп: Imitervirales та Algavirales. Ці групи використовують різні стратегії зараження. Причому Imitervirales є генетично найскладнішими, що вказує на їхню гнучкішу «життєву стратегію» та здатність виживати в ширшому колі хазяїв.

Існує величезна кількість вірусів, які все ще чекають на своє відкриття, каталогізацію та розуміння їхньої ролі в океанічних екосистемах і для здоров’я планети.

«Це дослідження дозволило нам створити основу для вдосконалення існуючих інструментів для виявлення нових вірусів, які могли б допомогти нам контролювати забруднення та патогени у наших водних шляхах», — підсумовує Мінч.

Раніше повідомлялося, виявлений у Китаї новий небезпечний коронавірус може спровокувати наступну пандемію. Збудник тісно пов’язаний з MERS, надзвичайно смертельним вірусом, який вбиває до третини заражених.

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