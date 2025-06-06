Новий смертельний вірус може спровокувати пандемію

Світу загрожує нова пандемія / © pixabay.com

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Виявлений у Китаї новий небезпечний коронавірус може спровокувати наступну пандемію. Збудник тісно пов’язаний з MERS, надзвичайно смертельним вірусом, який вбиває до третини заражених.

Як повідомляє The Daily Mail, команда дослідників з Університету штату Вашингтон виявила, що вірус може поширитися на людей.

Йдеться про вірус HKU5-CoV-2, який вперше був задокументований у кажанів дослідниками з китайської лабораторії, звідки, як вважають, стався витік Covid.

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Для останнього дослідження команда з Університету штату Вашингтон вивчала, як новий патоген взаємодіє з клітинами людини в лабораторних експериментах.

«Ми виявили, що віруси HKU5 можуть бути лише за крок від того, щоб поширитися на людей», — сказав один з керівників дослідження професор Майкл Летко.

Результати дослідження показують, що невелика зміна в шипоподібному білку вірусу може дозволити йому зв’язуватися з клітинами ACE2 людини, які знаходяться в горлі, роті та носі людей.

Дослідники зібрали штам HKU5-CoV-2 з невеликої підгрупи сотень кажанів, мазки яких були взяті з південних та східних регіонів Китаю.

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Наразі він поширюється лише серед кажанів, але експерти побоюються, що нерегульована торгівля дикими тваринами в Китаї підвищує ризик поширення вірусу.

Якщо HKU5 перейде на проміжну тварину, таку як норка або мусанг, він може набути мутацій, потрібних для зараження людей.

Нагадаємо, раніше кліматологи заявили, що танення льоду в Арктиці може призвести до появи смертоносних вірусів-зомбі та спровокувати нову пандемію.