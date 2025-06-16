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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Трампофон: у США запускають "золотий" смартфон та нового мобільного оператора

Дональд Трамп через синів запускає T1 Mobile — новий мобільний оператор у США. Головна новинка — позолочений Android-смартфон за $499.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Сини Дональда Трампа, Дональд-молодший та Ерік, анонсували запуск нового мобільного оператора T1 Mobile у США та флагманського пристрою — позолоченого смартфона T1 SM Phone, який має надійти у продаж в серпні або вересні. Проєкт представлений як частина стратегії “американського виробництва” та альтернативи великим технологічним компаніям.

Про це повідомляє MobileSyrup.

Trump Mobile. / © Фото з відкритих джерел

Trump Mobile. / © Фото з відкритих джерел

T1 Mobile працюватиме як віртуальний оператор (MVNO), використовуючи інфраструктуру T-Mobile, AT&T та Sprint. Базовий тариф коштує $47,95 на місяць і включає:

  • безлімітні дзвінки, SMS і мобільні дані;

  • цілодобову допомогу на дорогах;

  • захист пристроїв;

  • безкоштовні міжнародні дзвінки в понад 100 країн.

Основну увагу проєкту привертає сам телефон T1 SM Phone, який подається як “створений, спроєктований і зібраний у США”. Смартфон вже доступний для попереднього замовлення за $499, з передоплатою $100.

Згідно з технічними характеристиками, пристрій має:

  • 6,8-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц;

  • основну камеру на 50 Мп, доповнену датчиками глибини та макрозйомки по 2 Мп;

  • селфі-камеру на 16 Мп;

  • 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої;

  • акумулятор на 5000 мАг із зарядкою 20 Вт;

  • підтримку MicroSD, USB-C та 3,5 мм аудіороз’єм;

  • розблокування за допомогою відбитка пальця або обличчя через ІІ.

На сайті Trump Mobile особливо виділяють золоту версію пристрою, хоча дизайн поки виглядає як рендер і може змінитися до моменту запуску.

Оголошення викликало обговорення не лише через зовнішній вигляд пристрою. У США постає питання незалежності Федеральної комісії зі зв’язку (FCC), яка має регулювати діяльність оператора, що формально належить синам чинного президента. Це може створити конфлікт інтересів у разі порушень або розгляду скарг.

Також аналітики сумніваються у заявленому американському виробництві. Керівник компанії Nothing Карл Пей зазначив, що в США наразі не існує масштабних ліній зі складання оригінальних пристроїв, тож T1 Mobile, ймовірно, створює нову інфраструктуру з нуля.

Адміністрація Трампа давно виступає за перенесення техновиробництва на територію США. І хоча Apple досі не зробила цього, T1 Mobile хоче стати “першим кроком” у цьому напрямі.

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