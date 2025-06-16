Експерт розкрив головну помилку під час прання: ви робили це неправильно

Прання

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Ви вважаєте себе майстром прання, а вашу пральну машину — найкращим другом? Можливо, ви помиляєтеся і неправильно перете свої речі. Більшість із нас припускається фатальної помилки, яка не лише не робить одяг чистішим, а навпаки — забруднює його.

Про це пише Huffpost.

Забудьте все, що ви знали про кількість порошку, і приготуйтеся дізнатися, чому менше — це справді більше у світі прання. Співведучі подкасту HuffPost «Am I Doing It Wrong?» Радж Панджабі та Ноа Мікельсон з’ясували, що більшість з нас пере білизну зовсім неправильно. Їхнє відкриття сталося після розмови з Патріком Річардсоном, якого називають «євангелістом прання». Річардсон, ведучий програми «Laundry Guy» на HGTV, шокував тим, що:

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Єдиний цикл прання, який вам колись знадобиться, — це «експрес-цикл». Серветки для сушильної машини — ваш ворог. Ви, ймовірно, використовуєте занадто багато прального порошку.

Чому «більше» не означає «чистіше»

Річардсон стверджує, що для одного завантаження прання достатньо лише двох столових ложок мийного засобу. Це означає, що однієї пляшки прального порошку може вистачити на цілий рік. Він порівнює це з приготуванням їжі: якщо рецепт вимагає пів столової ложки солі, а ви додаєте цілу склянку, страва буде зіпсована, а не смачніша.

«Трохи мийного засобу — це дійсно добре, він виконує свою функцію. Але якщо ви додасте набагато більше, ви фактично зіпсуєте страву», — пояснив експерт.

Наука брудного прання: причина, чому надлишок порошку шкодить

Існує наукове пояснення, чому використання занадто великої кількості мийного засобу може призвести до того, що ваш одяг стає менш чистим.

«Бруд і мікроби з одягу потрапляють у воду, — пояснив Річардсон, автор бестселера „Любов до прання“. — Вони потрапляють у поверхнево-активну речовину [сполуки в мийному засобі, які видаляють бруд і плями з одягу], а потім, коли починається полоскання, поверхнево-активна речовина потрапляє в каналізацію. Якщо ви використовуєте забагато мийного засобу, він не може виполоскатися, тому поверхнево-активна речовина фактично осідає назад у вашому одязі, а разом з ним і весь бруд. Тож більше мийного засобу означає, що ваш одяг насправді брудний».

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Саме тому Річардсон не рекомендує використовувати капсули з мийним засобом.

«Мені не подобаються капсули, бо мені не подобається, що їхню кількість неможливо контролювати, — сказав він. — Вам не потрібна ціла капсула прального засобу для прання білизни».

Крім того, Річардсон поділився й іншими корисними порадами: як зняти статичну електрику за допомогою алюмінієвої фольги та як уникнути плям від поту за допомогою оцту.

Раніше ми писали, завдяки яким простим хитрощам ваші махрові рушники залишатимуться пухнастими і приємними до тіла впродовж багатьох років. Замість того, щоб купувати дорогі кондиціонери для пом’якшення тканини, можна скористатися простим і дієвим способом, який справді працює.

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