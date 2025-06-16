Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю

Ізраїль. / © Associated Press

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У понеділок, 16 червня, Іран запустив нові ракети по Ізраїлю. У кількох районах на півночі країни було оголошено тривогу

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

“Військово-повітряні сили працюють над перехопленням та атаками, де це необхідно для усунення загрози”, - наголошують військові.

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ЦАХАЛ наголошує, що оборона не є герметичною, а “тому вказівки Командування тилу повинні тривати”.

Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль знову потужно атакував Іран. Від того часу країни обмінюються взаємними атаками. Майже 20 людей загинули внаслідок іранських ракетних ударів по ізраїльських містах від початку конфлікту.

Тим часом минулої ночі ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ракет класу "земля-земля" в Ірані. Також ізраїльські військові додали, що командування внутрішнього фронту наказало мешканцям кількох районів країни залишатися поблизу захищених зон.

Також у Мережі з’явилося відео, як Ізраїль ударив по держтелебаченню Ірану. На кадрах видно, як спочатку телеведуча щось емоційно і войовниче розповідає глядачам. Як раптом у студії потемніло.

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Дата публікації 13:50, 16.06.25 Кількість переглядів 4 Загинули 5 українців, жодних переговорів, США перекидають зброю - Ізраїль просто зараз