В Україні створили потужну зброю проти дронів: що про неї відомо (фото)

Комплекс радіоелектронної боротьби Algiz AM / © скриншот з відео

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В Україні створили новітній комплекс радіоелектронної боротьби Algiz AM, здатний ефективно глушити дрони типу Mavic. Пристрій уже використовують на фронті — він мобільний, керується дистанційно та має кругове випромінювання.

Про це повідомили у кластері інновацій Brave1, який підтримує військові технології.

Новий мобільний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) Algiz AM, створений українськими фахівцями, вже активно використовується підрозділами Сил оборони для нейтралізації ворожих дронів типу Mavic.

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Комплекс вирізняється не лише здатністю ефективно глушити канали управління безпілотниками, а й дистанційним керуванням. Це дозволяє операторам працювати з безпечної відстані, перебуваючи в укритті, що значно знижує ризики на передовій.

© скриншот з відео

Особливо актуальною розробка є в умовах, коли дрони типу Mavic стали звичним інструментом розвідки.

Зокрема, моделі серії Mavic 3T оснащені потужними камерами та тепловізорами, що дозволяє вести спостереження навіть уночі та за складних погодних умов. Завдяки цьому дрони активно використовуються для коригування вогню, пошуку техніки та особового складу.

Algiz AM успішно пройшов бойове випробування, довівши свою дієвість у реальних умовах. Серед ключових переваг комплексу — можливість швидко змінювати напрям радіохвиль у діапазоні 360 градусів, що дозволяє покривати весь простір навколо установки.

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Мобільна платформа, на якій базується комплекс, забезпечує швидке переміщення і розгортання без потреби в складній підготовці. Це робить Algiz AM надзвичайно гнучким інструментом для фронту.

Розробники вже мали досвід створення інших РЕБ-систем — зокрема ALGIZ-1T, ALGIZ-1X та ALGIZ-1XM. Вони успішно застосовуються проти FPV-дронів, глушачи найпоширеніші частотні діапазони управління. Завдяки особливій поляризації антен, комплекси однаково ефективно перешкоджають як горизонтальним, так і вертикальним сигналам.

Проєкт Algiz AM отримав підтримку кластеру Brave1 — команда розробників пройшла процес кодифікації та адаптації до потреб армії. Завдяки тісній взаємодії з військовими, систему вдосконалили під реальні запити війни.

Нагадаємо, у середині травня відбулися випробування української балістичної ракети, які вважаються надзвичайно успішними.

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Раніше повідомлялося, що українські дрони змінюють оборонну доктрину світу і лякають Росію.

Ми раніше інформували, що Українська ракетна програма здатна стати вирішальним фактором у зриві потенційного літнього наступу Росії.