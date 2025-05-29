Невидима загроза: як оптоволоконні дрони змінюють війну в Україні

Україна намагається збільшити виробництво оптоволоконних дронів/ ШІ Gemini

Реклама

Війна в Україні набуває нових технологічних рис. Росія почала використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА), з’єднані з оператором тонким оптоволоконним кабелем. Ця технологія, яка спочатку здавалася експериментальною, швидко стала серйозною загрозою на полі бою.

Про це пише BBC.

«Відеосигнал і команди управління передаються на дрон і з нього кабелем, а не радіочастотами. Це означає, що його неможливо заглушити електронними перехоплювачами», — каже солдат із позивним Модератор, інженер з безпілотників із 68-ї єгерської бригади.

Реклама

Це дозволяє оператору зберігати повний контроль над апаратом навіть в умовах інтенсивної роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Коли бойові дрони почали широко використовуватись у війні в Україні, обидві армії почали озброюватись засобами РЕБ, які могли «приземляти» ворожі БПЛА без жодного пострілу. Але цей захист виявився безпорадним, коли на полі бою з’явилися дрони на оптоволоконних «повідцях». Українські захисники кажуть, що наразі окупанти мають перевагу у цій сфері, а Україна намагається збільшити їх виробництво.

«Росія почала використовувати оптоволоконні безпілотники набагато раніше за нас, коли ми ще тільки тестували їх. Ці безпілотники можна використовувати у місцях, де нам доводиться літати нижче, ніж звичайним безпілотникам. Ми навіть можемо заходити до будинків і шукати цілі всередині», — розповів оператор дрона з 68-ї єгерської бригади.

Водночас інший солдат жартує, що військові можуть почати носити з собою не тільки зброю, а й ножиці, «щоб перерізати пуповину» дронам.

Реклама

Іншою важливою перевагою БПЛА на оптоволокні є висока якість та стабільність відеосигналу. Оптоволокно здатне передавати великі обсяги даних на значні відстані без втрати якості, що забезпечує оператору чітке зображення в режимі реального часу. Це особливо цінно при проведенні розвідки, коригуванні вогню артилерії або при виконанні інших завдань, де точність візуальної інформації є критично важливою.

Втім, в оптоволоконних дронів є й недоліки. Вони повільніші, а кабель може заплутатися в деревах. Але їх широке використання росіянами означає, що їхня ефективність все ж перевищує недоліки й точно є дешевшою за використання живої сили.

Як зазначає іспанське видання Xataka, Росія перетворила свої оптоволоконні дрони на «невидиму загрозу», особливо всередині будівель, де традиційні засоби РЕБ часто неефективні. Тонкий кабель практично непомітний, а безшумність самих дронів робить їх складними для виявлення. Це створює значні проблеми для українських військових та змушує їх адаптувати тактику оборони в міських умовах.

Використання оптоволоконних дронів також має свої обмеження. Головним з них є обмежений радіус дії, який визначається довжиною оптоволоконного кабелю. Крім того, кабель може обмежувати маневровість дрона та створювати ризики його заплутування або пошкодження. Однак, попри ці недоліки, переваги, які надає захищений зв’язок, роблять цю технологію дедалі популярнішою на полі бою.

Реклама

«Хоча Україна вже досягла дальності польоту безпілотників цього типу 15 і навіть 20 кілометрів, Росія експлуатує моделі з дальністю польоту до 30 кілометрів», — зазначає видання

Поява оптоволоконних дронів є ще одним свідченням швидкої еволюції військових технологій в умовах сучасних конфліктів. Україні необхідно враховувати цю нову загрозу та розробляти ефективні методи протидії, що включають як технологічні рішення, так і тактичні зміни у веденні бойових дій. Але майбутнє війни дронів залежатиме не тільки від прогресу власне технології, а й від того, хто зможе організувати та масштабувати її швидше за противника.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну новим типом БпЛА — переробленими мішенями «Дань-М». Це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.