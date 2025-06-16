В Украине создали мощное оружие против дронов: что о нем известно (фото)

Комплекс радиоэлектронной борьбы Algiz AM / © скриншот с видео

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В Украине создали новейший комплекс радиоэлектронной борьбы Algiz AM, способный эффективно глушить дроны типа Mavic. Устройство уже используют на фронте — оно мобильное, управляется дистанционно и имеет круговое излучение.

Об этом сообщили в кластере инноваций Brave1,который поддерживает военные технологии.

Новый мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Algiz AM, созданный украинскими специалистами, уже активно используется подразделениями Сил обороны для нейтрализации вражеских дронов типа Mavic.

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Комплекс отличается не только способностью эффективно глушить каналы управления беспилотниками, но и дистанционным управлением. Это позволяет операторам работать с безопасного расстояния, находясь в укрытии, что значительно снижает риски на передовой.

© скриншот с видео

Особенно актуальной разработка является в условиях, когда дроны типа Mavic стали привычным инструментом разведки.

В частности, модели серии Mavic 3T оснащены мощными камерами и тепловизорами, что позволяет вести наблюдение даже ночью и при сложных погодных условиях. Благодаря этому дроны активно используются для корректировки огня, поиска техники и личного состава.

Algiz AM успешно прошел боевое испытание, доказав свою действенность в реальных условиях. Среди ключевых преимуществ комплекса — возможность быстро менять направление радиоволн в диапазоне 360 градусов, что позволяет покрывать все пространство вокруг установки.

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Мобильная платформа, на которой базируется комплекс, обеспечивает быстрое перемещение и развертывание без необходимости в сложной подготовке. Это делает Algiz AM чрезвычайно гибким инструментом для фронта.

Разработчики уже имели опыт создания других РЭБ-систем — в частности ALGIZ-1T, ALGIZ-1X и ALGIZ-1XM. Они успешно применяются против FPV-дронов, глуша самые распространенные частотные диапазоны управления. Благодаря особой поляризации антенн, комплексы одинаково эффективно препятствуют как горизонтальным, так и вертикальным сигналам.

Проект Algiz AM получил поддержку кластера Brave1 — команда разработчиков прошла процесс кодификации и адаптации к потребностям армии. Благодаря тесному взаимодействию с военными, систему усовершенствовали под реальные запросы войны.

Напомним, в середине мая состоялись испытания украинской баллистической ракеты, которые считаются чрезвычайно успешными.

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Ранее сообщалось, что украинские дроны меняют оборонную доктрину мира и пугают Россию.

Мы ранее информировали, что Украинская ракетная программа способна стать решающим фактором в срыве потенциального летнего наступления России.