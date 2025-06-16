Выжгли медприбором: украинские врачи шокировали, кто мог сделать надпись "Слава России" на теле пленного

Шрам с надписью "Слава России" сделали российские врачи

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Надписи «Слава России» и «Z» на теле украинского пленного, скорее всего, сделал российский хирург.

Об этом заявил руководитель реабилитационной программы «Неопалимые» Максим Туркевич, взявшийся за удаление надписи, передает «Суспільне».

По словам медика, более 15 месяцев назад украинский военный Андрей попал в плен с осколочной травмой пахового участка. Там мужчину прооперировали российские медики.

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«Ему делали всеобщую операцию. Был залет обломка в паховый участок и у него есть травма, связанная с мочевым пузырем. То, что вы могли видеть на фотографии — трубка, вставленная для отвода мочи, и соответственно находящиеся на животе шрамы, это проводилось хирургическое вмешательство», — пояснил Максим Туркевич.

После операции военный вышел из наркоза и увидел на теле уже выжженные надписи «Слава России» и «Z».

«Его отвезли в операционную, как он рассказал, у него все равно глаза были завязаны, его завели в наркоз. А потом он очнулся и увидел, что у него появились новые вещи на теле. Сначала почувствовал, а потом уже и увидел», — добавляет медицинский руководитель проекта «Неопалимые», врач-дерматолог Александр Туркевич.

Надпись сделали русские хирурги

По мнению украинских врачей, вероятнее всего, эту надпись выжгли сами российские медики после завершения основной операции.

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«Я вам могу сказать точно то, что там понятно с врачебной точки зрения. Это сделал хирург. Это не надпись, сделанная паяльником, это не надпись вырезана. Это точно сделано электрокоагулятором, это медицинский прибор. И это точно сделано под всеобщей анестезией. Это то, что можно сказать с точностью. Соответственно, это точно сделано оперирующим хирургом. У нас есть предварительная информация о том, кто теоретически мог быть оперирующим хирургом, но по состоянию на данный момент эта информация еще финально не является проверенной и подтвержденной», — отметил Максим Туркевич.

После освобождения из плена защитник проходит лечение. Недавно пациенту провели первую инъекцию полинуклеотидов, запускающую регенерацию кожи.

Максим Туркевич предполагает, что вероятнее всего надпись удастся полностью вывести. Александр Туркевич в свою очередь добавляет, чтобы устранить рубец, нужно примерно 8-10 месяцев.

Далеко не самый плохой случай

Он отмечает, что с таким рубцом будет гораздо легче работать. Хуже, если бы это было вырезано ножом. Медик поделился, что были истории, когда оккупанты вырезали на теле пленных свастику.

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«У нас есть пациенты со свастиками на лицах, которые вырезаны ножом. При этом в таких условиях, что парня держали, а другие резали», — говорит он.

Ранее в ГУР подтвердили подлинность жуткого фото военнопленного с выжженной на коже надписью «Слава России».