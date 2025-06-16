Три года российского плена изменили военного до неузнаваемости: в Сети показали шокирующие фото

Украинский военный/Фото: страница Facebook Елены Золотаревой

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В сети опубликовали фото украинского военного из Мариуполя, который пробыл в российском плену с весны 2022 года. На сравнительных снимках заметно, как три года в застенках РФ изменили воина.

Фото на своей странице опубликовала волонтер из ОО «Сила людей» Елена Золотарева.

«Был такой советский фильм „Обычный фашизм“. Когда я смотрела его школьницей и ужасалась, казалось, что все это за гранью человеческого и никогда больше не повторится, тем более с нами. показалось. повторилось и именно с нами. наш Мариуполь россияне уничтожили вместе с мирняком и в канцлагеря попали мои знакомые, друзья, ученики.», — подписала фото волонтер.

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На изображении рядом с военным Александром его жена Елена. Как ранее женщина рассказывала местному изданию 0629, последний раз перед плену украинский защитник позвонил ей 1 марта 2022 года, а уже на следующий день связь с ним исчезла.

«Саша — офицер запаса. Он не участвовал в АТО и ООС. Работал на комбинате имени Ильича. Но чувствовал свой долг. И всегда знал, что вдруг начнется — не имеет права оставаться дома. Поэтому 21 февраля он позвонил в военкомат спросить, нужна ли помощь, и как надо действовать. А потом предложил мне эвакуироваться. Но куда же я поеду с двумя котами? Да и родителям Саши нужна была моя помощь. Конечно, я осталась», — вспоминала начало войны Елена и добавила, что уже на следующий день после полномасштабного вторжения, 25 февраля Александр записался в тероборону

1 марта военный позвонил жене, попросил передать ему мыло, носки, некоторые личные вещи, но передать все это Елена уже не смогла, ведь связь оборвалась.

После того, как защитники Мариуполя сложили оружие, Александр был одним из тех, кого отправили в печально известную Еленовку, где россияне устроили показательный теракт.

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«Он позвонил мне накануне, 28 июля. Сказал, что в колонии что-то странное происходит, какие-то постоянные движения. Одних людей вывозят, других переселяют. Подумал, может это уже обмен?», — рассказывала журналистам Елена.

На следующий день стало известно об ударе россия по украинским пленным, однако Александра как оказалось перевели в другую тюрьму.

Напомним, после двух раундов переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, состоялся сразу ряд обменов пленными и телами погибших военных. На многочисленных кадрах с обменов заметно, последствия жестокого и неконвенционального обращения с пленными со стороны России.

По данным ООН, российские власти подвергают украинских военнопленных широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена. Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в октябре 2024 года.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, еще в декабре 2024 года сообщил о 177 подтвержденных случаях казни украинских военнопленных российскими военными с начала полномасштабного вторжения РФ.