Трамп сделал заявление об обострении на Ближнем Востоке

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран хочет разговаривать, то сейчас самое время. Мол, потом будет слишком поздно.

Об этом он заявил журналистам по прибытии на саммит G7 в Канаде, сообщает Anadolu Agency.

По его словам, США поддерживают Израиль, и сейчас "у него все хорошо". Зато Иран, говорит Трамп, должен "поговорить и поговорить немедленно".

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"Иран не выиграет эту войну. Они должны начать переговоры, пока не стало слишком поздно", - подчеркнул президент США.

Напомним, президент США заявил, что Вашингтон "может вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном, хотя сейчас, по его словам, "не вовлечены" в боевые действия. Кроме того, он выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина потенциального посредника в конфликте.

Кроме того, по информации Reuters, Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По информации двух американских чиновников, президент США отверг такую идею Израиля.

Заметим, Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение. Он заверил, что соглашение будет заключено, как между Индией и Пакистаном, «используя торговлю с США, чтобы привнести разум, согласие и благоразумие в переговоры между двумя видными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!».

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