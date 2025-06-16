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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
393
Время на прочтение
1 мин

В красном платье с разрезом до бедра: американская модель привлекла внимание эффектным образом

Брукс Нейдер знает, что нужно надеть, чтобы оказаться в центре внимания.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Девушка выглядела ярко и эффектно, поэтому не заметить ее было просто невозможно.

Брукс была одета в элегантное красное платье макси без бретелек и с пикантным декольте. Главным акцентом в аутфите модели был высокий разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Свой лук Нейдер дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с розовыми румянами и красный маникюр и педикюр. Образ Брукс завершила роскошными бриллиантовыми украшениями: серьгами, колье и кольцами.

Напомним, ранее Брукс Нейдер вышла в свет в черном платье с помятой фактурой, тоненькими завязками и глубоким вырезом. На ней не было бюстгальтера.

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Дата публикации
Количество просмотров
393
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