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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні з розрізом до стегна: американська модель привернула увагу ефектним образом
Брукс Нейдер знає, що потрібно одягнути, щоб опинитися у центрі уваги.
Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Дівчина мала яскравий та ефектний вигляд, тому не помітити її було просто неможливо.
Брукс була одягнена в елегантну червону сукню максі без бретельок і з пікантним декольте. Головним акцентом в аутфіті моделі був високий розріз до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Свій лук Нейдер доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із рожевими румянами і червоні манікюр та педикюр. Образ Брукс завершила розкішними діамантовими прикрасами: сережками, кольє і каблучками.
Нагадаємо, раніше Брукс Нейдер вийшла у світ у чорній сукні з пом’ятою фактурою, тоненькими зав’язками і глибоким вирізом. На ній не було бюстгальтера.