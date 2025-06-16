Армія РФ змінює тактику обстрілів України дронами / © ТСН

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Армія РФ обрала і продовжить найближчим часом відносно нову тактику обстрілів України, коли обираються один-два населені пункти, по яких завдаються зосереджені масовані удари дронами.

За якою «формулою» обираються цілі для атак — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військовий експерт Олег Жданов.

«Війна — найкращий екзаменатор, який виявляє найефективніший алгоритм застосування того чи іншого зразка озброєння. Росіяни довго шукали варіант того, як причавити нашу систему ППО», — каже Селезньов.

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Експерт продовжує: «Здійснювати масовані дронові атаки, як виявилося, для росіян справа не дуже вдала. Тому вони і вирішили концентрувати свої зусилля для того, щоб атакувати один-два-три регіони нашої країни і за рахунок щільності та кількості дронів гарантовано продавлювати нашу систему ППО. Працює ця опція? Так, на превеликий жаль, працює. Ми змушені прикривати всю територію нашої країни».

Крім того, Селезньов зауважує: «Звісно, ми не знаємо, куди спрямують росіяни дрони, коли вони піднімаються у повітря. Майданчиків, звідки вони злітають, може бути до шести. За таких умов відбувається масована дронова атака з використанням 200 і більше одиниць. Звісно, не всі дрони ударні. Є дрони-„приманки», проте оператори бачать на радарах лише точку і не знають, летить ударний дрон чи «обманка»».

Цілі армії РФ

За словами аналітика, не варто вважати росіян дурними.

«Вони проводять атаки по тих об’єктах, відносно яких провели розвідку та дорозвідку. У нас у країні є чимало агентів, які працюють в інтересах російської армії. Я мав нагоду поспілкуватися з представниками Сил оборони, які мені розповіли, що часто росіяни намагаються атакувати ті об’єкти, які є для нас важливими, або їх хтось здає, або росіяни проводять шпигунські заходи для виявлення. Тому російську армію не треба недооцінювати. Вона адаптується, часто атакує ті об’єкти, які мають пріоритет для неї», — каже колишній речник Генштабу.

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Тактика може застосовуватися довго

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов, аналізуючи останні россійські атаки, також звертає увагу на те, що удари стали концентрованішими.

«Таке відбувається вже понад місяць. Від атак потерпали Київ, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Головна мета, яку переслідує РФ — не стільки уразити солдата на передовій, скільки сформувати суспільну думку так, щоб тил припинив підтримувати армію, щоб населення почало вимагати від керівництва тих політичних кроків, які вигідні РФ», — каже експерт.

Він додає: «Тому цей терор цивільного населення застосовуватиметься тепер постійно. Росія все поставила на кон. Якщо вони нас не зламають, то ми переможемо в цій війні. Вони програють і вони це розуміють».

На думку Жданова, РФ атакує багато регіонів по черзі, ймовірно, для того, щоб кожна область відчула на собі цей терор.

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«Системності я тут не бачу, але РФ робить так, щоб без уваги не залишився жоден регіон», — впевнений експерт.

За словами Жданова, враховуючи те, що Росія виготовляє щодоби 170 дронів, можна зробити такий висновок: «Якщо РФ запускає менше 170 одиниць, це може свідчити про накопичення. Були дні, коли вони запускали 49, 85. Виходить, що інші вони відправляли на склад, щоб потім використати одночасно близько 200».

Водночас, за його словами, Росії все ж стало дещо складніше формувати масовані ракетні удари, але це не означає їхньої відсутності. Наприклад, сьогодні, 16 червня, моніторингові канали повідомили про вірогідність масованого удару найближчими днями.

«Я не кажу, що у РФ залишилося мало стратегічних літаків. Їх понад 100 різного типу. Але ті, які „на крилі“, ті, які мають підготовлені для пуску ракет екіпажі — їх обмаль. Хоча я думаю, що РФ намагатиметься тримати такий темп, який був у перші місяці 2025 року — удари завдавалися через 30–40 днів», — каже експерт.

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Енергетика — в пріоритеті

Президент України Володимир Зеленський вчора у своєму Telegram-каналі повідомив, що РФ планує й подальші атаки на українську енергетику, і цей терор стає все більш підлим.

«Вони не відмовляться від ударів по нашій енергетиці, тому що це ефективно з погляду терору цивільного населення. Аналізуючи наслідки російських ударів, можна сказати, що кожного разу є ушкодження енергетичних об’єктів. РФ не відмовляється від таких атак. Обов’язково під час ударів страждають 1–2 енергооб’єкти. На загальному тлі цього майже не видно, так РФ маскує удари по таких об’єктах», — каже Жданов.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готуються до серійного запуску ракети «Сапсан».

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