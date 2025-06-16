Скоро полетить: в Україні готуються до серійного запуску ракети “Сапсан”

"Сапсан". / © Вікіпедія

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Вже до кінця цього року Україна може побачити реальні результати у серійному виробництві вітчизняної балістичної ракети “Сапсан”.

Про це в ефірі Radio NV заявив військовий оглядач Defence Express Іван Киричевський.

Його запитали про технічні параметри “Сапсана”, який, за деякими оцінками, має перевагу в швидкості над американськими ATACMS, але поступається російським “Іскандерам”. Втім, Киричевський не надає цим цифрам особливої ваги.

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“За великим рахунком, ніякої практичної користі ці знання не дають, тому що я підозрюю, що реальні характеристики тих виробів, які падають на росіян, можуть бути значно вищими”, – пояснив він.

Експерт також вказує на важливість інформаційного тиску:

“А хто сказав, що не треба вести інформаційний вплив на противника, навіть якщо він ведеться? Нехай росіяни сидять, пильнують і трусяться”.

Він навів приклад із історією використання ракети С-200, яку самі ж росіяни “дорахували” до потенційного удару по Москві. Тепер, за словами Киричевського, “Сапсан” викликає аналогічну реакцію:

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“Оці всі цифри, вводні — це якраз для росіян. Хай сидять і рахують”.

На думку аналітика, попри всі труднощі, Україна вже “дозріває” до запуску серійного виробництва власної балістики. Він підкреслив, що навіть країни з потужним військово-промисловим комплексом витрачали десятиліття на створення подібних систем:

“Росіяни свій “Іскандер-М” робили 17 років. А потім ще довше його доробляли. Тож це не швидкий процес”.

Киричевський впевнений: вже скоро в України з’являться справжні “ракетні м’язи”:

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“М’язи — це якраз про серію. Якщо Міноборони говорить, що в річному вимірі виконало 47% плану, і вже ці 47% дозволяють говорити про серію — тобто, якісь результати, про які буде не соромно говорити — вони явно випливуть під кінець року”.

У підсумку експерт порадив українцям запастися терпінням:

“Доведеться зачекати, коли з нашої сторони у індустріальних кількостях полетить”.

Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.

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