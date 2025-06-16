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Скоро полетить: в Україні готуються до серійного запуску ракети “Сапсан”
На думку аналітика, попри всі труднощі, Україна вже “дозріває” до запуску серійного виробництва власної балістики.
Вже до кінця цього року Україна може побачити реальні результати у серійному виробництві вітчизняної балістичної ракети “Сапсан”.
Про це в ефірі Radio NV заявив військовий оглядач Defence Express Іван Киричевський.
Його запитали про технічні параметри “Сапсана”, який, за деякими оцінками, має перевагу в швидкості над американськими ATACMS, але поступається російським “Іскандерам”. Втім, Киричевський не надає цим цифрам особливої ваги.
“За великим рахунком, ніякої практичної користі ці знання не дають, тому що я підозрюю, що реальні характеристики тих виробів, які падають на росіян, можуть бути значно вищими”, – пояснив він.
Експерт також вказує на важливість інформаційного тиску:
“А хто сказав, що не треба вести інформаційний вплив на противника, навіть якщо він ведеться? Нехай росіяни сидять, пильнують і трусяться”.
Він навів приклад із історією використання ракети С-200, яку самі ж росіяни “дорахували” до потенційного удару по Москві. Тепер, за словами Киричевського, “Сапсан” викликає аналогічну реакцію:
“Оці всі цифри, вводні — це якраз для росіян. Хай сидять і рахують”.
На думку аналітика, попри всі труднощі, Україна вже “дозріває” до запуску серійного виробництва власної балістики. Він підкреслив, що навіть країни з потужним військово-промисловим комплексом витрачали десятиліття на створення подібних систем:
“Росіяни свій “Іскандер-М” робили 17 років. А потім ще довше його доробляли. Тож це не швидкий процес”.
Киричевський впевнений: вже скоро в України з’являться справжні “ракетні м’язи”:
“М’язи — це якраз про серію. Якщо Міноборони говорить, що в річному вимірі виконало 47% плану, і вже ці 47% дозволяють говорити про серію — тобто, якісь результати, про які буде не соромно говорити — вони явно випливуть під кінець року”.
У підсумку експерт порадив українцям запастися терпінням:
“Доведеться зачекати, коли з нашої сторони у індустріальних кількостях полетить”.
Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.