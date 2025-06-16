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- Війна
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На фронті загинув український художник Михайло Климченко: що про нього відомо (фото)
Митець помер від поранень, отриманих у бойових діях.
Від бойових поранень на фронті помер український митець Михайло Климченко, який був відомий своїми роботами в галузі монументально-декоративного мистецтва.
Про смерть художника повідомив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого у Facebook.
«Стало відомо про трагічну загибель ще одного карпенківця, відомого художника монументально-декоративного мистецтва — випускника КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого 1997 року акторського відділення, Михайла Климченка», — йдеться у дописі на офіційній сторінці університету у Facebook.
Навчальний заклад висловив глибокі співчуття родині, друзям, колегам і всім, хто знав митця.
Що відомо про Михайла Климченка
Михайло Климченко народився 17 квітня 1975 року в Санкт-Петербурзі. У 1997-му закінчив акторське відділення КНУТКіТ імені І. Карпенка-Карого під керівництвом Анатолія Пазенка та Михайла Рєзниковича. Однак згодом обрав шлях художника монументально-декоративного мистецтва.
З 1996 по 1999 рік працював художником у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. У 2006 році вступив до лав Національної спілки художників України. А в 2009 році здобув перемогу на міжнародному конкурсі художніх виробів зі скла «ВітроПрофі».
Основна сфера творчості митця — сакральне мистецтво: мозаїки й вітражі для українських храмів.
Найвідоміші роботи
Мозаїка «Архістратиг Михаїл» — церква Різдва Пресвятої Богородиці, Путивль, Сумська область (2000 р.);
Триптих «Святий Іоанн Предтеча на Йордані» — церква Іоанна Предтечі, Харків (2006 р.);
«Спас Нерукотворний» — мозаїка у Свято-Воскресенській церкві с. Криві Коліна, Черкаська область (2007 р.);
Оздоблення арок вівтаря у Свято-Троїцькій церкві Китаївської пустині в Києві (2012 р.);
Серія вітражів у храмі священномученика Олександра, архієпископа Харківського (2007–2010 рр.), серед яких «Микола Чудотворець», «Феодор Стратілат», «Феодор Тірон», «Кирило» та «Мефодій».
Його роботи можна побачити в різних куточках України — від Києва до Сумщини, Харківщини та Черкащини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загину відомий український актор Юрій Феліпенко.