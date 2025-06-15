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Актор-військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті
Торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ. 15 червня дружина актора Катерина Мотрич повідомила про його загибель.
Відомий український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті.
Сумну новину повідомила дружина артиста – ведуча Катерина Мотрич. 15 червня вона опублікувала в Instagram-stories допис, де написала, що її чоловік загинув. Більше деталей вона не розповідала. Також Катерина Мотрич повідомила, що згодом оголосить дату прощання з Юрієм Феліпенком.
"Усі деталі та дата поховання згодом", - коротко написала Катерина Мотрич.
Зазначимо, торік Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу. Артист перебував у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.
До речі, саме влітку минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. До цього вони протягом п'яти років перебували в стосунках.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув ведучий-військовий Максим Неліпа. Шоумена не стало 12 травня. Нещодавно ексдружина Максима Неліпи пригадала їхню останню розмову.