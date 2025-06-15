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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Актор-військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті

Торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ. 15 червня дружина актора Катерина Мотрич повідомила про його загибель.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Феліпенко

Юрій Феліпенко / © instagram.com/y.felipenko

Відомий український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті.

Сумну новину повідомила дружина артиста – ведуча Катерина Мотрич. 15 червня вона опублікувала в Instagram-stories допис, де написала, що її чоловік загинув. Більше деталей вона не розповідала. Також Катерина Мотрич повідомила, що згодом оголосить дату прощання з Юрієм Феліпенком.

"Усі деталі та дата поховання згодом", - коротко написала Катерина Мотрич.

Юрій Феліпенко загинув

Юрій Феліпенко загинув

Зазначимо, торік Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу. Артист перебував у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

До речі, саме влітку минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. До цього вони протягом п'яти років перебували в стосунках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув ведучий-військовий Максим Неліпа. Шоумена не стало 12 травня. Нещодавно ексдружина Максима Неліпи пригадала їхню останню розмову.

Дата публікації
Кількість переглядів
2123
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