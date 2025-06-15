Актор-військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті

Юрій Феліпенко / © instagram.com/y.felipenko

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Відомий український актор Юрій Феліпенко загинув на фронті.

Сумну новину повідомила дружина артиста – ведуча Катерина Мотрич. 15 червня вона опублікувала в Instagram-stories допис, де написала, що її чоловік загинув. Більше деталей вона не розповідала. Також Катерина Мотрич повідомила, що згодом оголосить дату прощання з Юрієм Феліпенком.

"Усі деталі та дата поховання згодом", - коротко написала Катерина Мотрич.

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Юрій Феліпенко загинув

Зазначимо, торік Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу. Артист перебував у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

До речі, саме влітку минулого року Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися. До цього вони протягом п'яти років перебували в стосунках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув ведучий-військовий Максим Неліпа. Шоумена не стало 12 травня. Нещодавно ексдружина Максима Неліпи пригадала їхню останню розмову.