Дивовижний порятунок у Харкові: кішка Маруся вижила після трьох днів під завалами

Кішка Маруся / © Суспільне

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У Харкові, 15 червня, сталася неймовірна історія порятунку. Рятувальники дістали з-під завалів кішку, яка провела там три дні — з моменту російських обстрілів 12 червня. Повідомлення про знайдену тварину надійшло до Ситуаційного центру Харкова о 13:00.

Про це повідомляє «Суспільне».

За допомогою спеціального обладнання надзвичайники обережно розібрали частину зруйнованих стелажів та завалів, щоб визволити маленьку мешканку. Кішці, як виявилося, близько року, і її звуть Маруся.

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Власниця Марусі, Поліна Яненко зауважує, що її улюблениця дуже постраждала. У тваринки обгоріли вуха. Можливо, доведеться робити пластичну операцію. Окрім цього, мордочка, вуса та шерсть обгоріли. У Марусі зараз стрес.

Врятувати тварину вдалося завдяки сусідам, які 15 червня почули її нявчання. До цього моменту кішка не подавала жодних ознак життя. Поліна розповіла, що під час удару Маруся була на першому поверсі магазину. Після вибуху та під час перших робіт з розбору завалів її шукали, але безрезультатно.

Власниця кішки сподівалася, що тварина просто втекла або вибігла після вибуху. В магазині були великі вікна, і їх вибило вибуховою хвилею. Полум’я спочатку спалахнуло на другому поверсі, а кішка була на першому. Власниця та сусіди шукали її на місці після вибуху, але Маруся тоді не подавала жодних звуків. Лише сьогодні сусіди, які прийшли вирішувати питання з комунікаціями, почули її нявчання.

Магазин у Слобідському районі Харкова зазнав руйнувань внаслідок російських ударів 12 червня 2025 року. / © Суспільне

Ймовірно, від стресу або ж від удару, Марусю відкинуло та засипало. Рятувальникам довелося довго й обережно розбирати цеглу та обгоріле обладнання магазину, щоб дістатися до неї.

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Врятовану Марусю одразу ж доставили до ветеринарної клініки, де їй надають необхідну допомогу. За словами власниці, кішка жила в магазині, а її знайшли кошеням неподалік. Вона була справжньою «господаркою» магазину.

«Вона жила в магазині у нас. Ми інколи забирали її додому. Але, переважно, вона там була. Вона в нас була господарка маленька. Тому у всіх найперше питання було після того, як це страхіття у нас сталося з будинком, з магазином, з будівлею, то у всіх перше питання було: де наша Маруся?», — каже власниця.

Раніше повідомлялося, вночі проти 14 червня армія РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 43 дрони.

«Протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені», — наголосили військові.

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