Этот сок чистит организм и продлевает жизнь: украинцы пьют его очень редко, а зря

Какой сок пить, чтобы выводить токсины / © unsplash.com

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Прежде всего, тыквенный сок содержит большое количество мощных антиоксидантов, в частности бета-каротин и полифенольные соединения. Они помогают уменьшить отложение “плохого” холестерина, что предотвращает отверждение артерий. Дополнительно этот напиток снижает АД, что значительно уменьшает риск инсульта, сердечного приступа и других заболеваний сердца и сосудов.

Также, по мнению ученых, тыквенный сок идеально стимулирует работу пищеварительной системы благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Еще клетчатка оптимизирует поглощение питательных веществ, что значительно улучшает микрофлору кишечника.

В тыквенном соке содержится много витамина С, а потому это отличное средство для тех, кто хочет улучшить иммунитет. Аскорбиновая кислота дополнительно стимулирует выработку белых кровяных телец, действует как антиоксидант и помогает уменьшить окислительный стресс.

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Специалисты утверждают, что этот напиток способен улучшить здоровье печени и почек. Все дело в том, что он стимулирует детоксикацию, то есть способен выводить из организма токсины и другие вредные вещества.

Благодаря активным ингредиентам, отличающимся антиартритическими свойствами, тыквенный сок помогает снизить отек, воспаление, боль, возникающие во время артрита. Эксперты советуют выпивать стакан сока утром тем людям, страдающим ревматоидным артритом.

Обратите внимание! Текст носит только информационный характер. Он не предназначен для установления диагнозов или самостоятельного лечения.