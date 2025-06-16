Из глубин Антарктиды ученые зафиксировали неизвестные радиосигналы

Антарктида / © Pexels

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Из глубин антарктического льда поступают загадочные радиосигналы, которые не укладываются в современные научные теории. Ученые из Университета Пенсильвании зафиксировали импульсы, природу которых до сих пор не могут объяснить.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Исследование провела команда из Университета Пенсильвании, которая работает с уникальным детектором ANITA (Антарктическая импульсная переходная антенна).

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ANITA — это инструмент, установленный на воздушном шаре, дрейфующем над ледовыми просторами Антарктиды. Он предназначен для обнаружения нейтрино — элементарных частиц без заряда, которые почти не взаимодействуют с материей. Однако вместо привычных сигналов ученые уловили загадочные импульсы, поступавшие… из-под поверхности льда под острым углом.

«Радиоволны шли из глубины примерно под 30-градусным углом к горизонту. Это чрезвычайно нетипично», — поделилась доцент физики и астрономии Стефани Виссел. Команда подозревает, что сигналы не являются нейтрино, и признает — пока не имеет объяснения этому явлению.

Проблема заключается в том, что хотя нейтрино чрезвычайно распространены во Вселенной, обнаружить их — непростая задача. Каждую секунду миллиарды нейтрино пролетают сквозь тело человека, но почти не оставляют следа. Именно поэтому ANITA охотится на те редкие случаи, когда эти частицы взаимодействуют со средой.

Сравнивая данные с другими приборами, ученые пришли к выводу, что зафиксированные импульсы имеют другое происхождение. Возможно, речь идет о пока неизвестном эффекте распространения радиоволн в ледовой среде. «Это одна из загадок, которую мы до сих пор не смогли разгадать», — признает Виссел.

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Теперь исследователи готовятся к запуску нового, более чувствительного прибора — PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), который позволит обнаруживать еще более слабые сигналы и, вероятно, раскрыть природу странных радиоволн.

Научное сообщество с нетерпением ждет новых результатов, ведь разгадка может открыть путь к пониманию новых физических явлений или даже пересмотру фундаментальных законов Вселенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что под полуторакилометровым слоем льда в Антарктиде найден скрытый мирразмером с Бельгию, где когда-то царил теплый климат с пальмами и реками.