З глибин Антарктиди вчені зафіксовали невідомі радіосигнали

Антарктида / © Pexels

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З глибин антарктичного льоду надходять загадкові радіосигнали, які не вкладаються у сучасні наукові теорії. Вчені з Університету Пенсильванії зафіксували імпульси, природу яких досі не можуть пояснити.

Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі Physical Review Letters.

Дослідження провела команда з Університету Пенсильванії, яка працює з унікальним детектором ANITA (Антарктична імпульсна перехідна антена).

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ANITA — це інструмент, встановлений на повітряній кулі, що дрейфує над льодовими просторами Антарктиди. Він призначений для виявлення нейтрино — елементарних частинок без заряду, які майже не взаємодіють із матерією. Проте замість звичних сигналів вчені вловили загадкові імпульси, що надходили… з-під поверхні льоду під гострим кутом.

«Радіохвилі йшли з глибини приблизно під 30-градусним кутом до горизонту. Це надзвичайно нетипово», — поділилася доцентка фізики й астрономії Стефані Віссел. Команда підозрює, що сигнали не є нейтрино, і визнає — поки що не має пояснення цьому явищу.

Проблема полягає в тому, що хоча нейтрино надзвичайно поширені у Всесвіті, виявити їх — непросте завдання. Щосекунди мільярди нейтрино пролітають крізь тіло людини, але майже не залишають сліду. Саме тому ANITA полює на ті рідкісні випадки, коли ці частинки взаємодіють із середовищем.

Порівнюючи дані з іншими приладами, науковці дійшли висновку, що зафіксовані імпульси мають інше походження. Можливо, йдеться про поки невідомий ефект поширення радіохвиль у льодовому середовищі. «Це одна з загадок, яку ми досі не змогли розгадати», — визнає Віссел.

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Тепер дослідники готуються до запуску нового, більш чутливого приладу — PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), який дозволить виявляти ще слабші сигнали та, ймовірно, розкрити природу дивних радіохвиль.

Наукова спільнота з нетерпінням чекає на нові результати, адже розгадка може відкрити шлях до розуміння нових фізичних явищ або навіть перегляду фундаментальних законів Всесвіту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під півторакілометровим шаром льоду в Антарктиді знайдено прихований світ розміром з Бельгію, де колись панував теплий клімат з пальмами та річками.