Тепло та пальми: під кригою Антарктиди вчені знайшли загублений світ

Антарктида / © pixabay.com

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У Східній Антарктиді вчені виявили величезний стародавній ландшафт, недоторканий протягом понад 34 млн років, захований під товщею льоду більш ніж 1,5 км.

Про це повідомляє Mail Online.

Ця прихована місцевість розташована у віддаленому регіоні, відомому як Земля Вілкса — частині Східної Антарктиди розміром приблизно з Бельгію. Вона розміщена глибоко вглиб материка, далеко від узбережжя.

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Використовуючи супутникові дані та радар, що проникає крізь лід, науковці виявили, що цей давній світ, нині запечатаний кригою, колись мав ріки, ліси, а можливо, навіть пальми.

Насправді, пилок пальм раніше вже знаходили на узбережжі Антарктиди поблизу. Це яскраве свідчення того, що там колись панував буйний і теплий клімат.

Дослідники оцінюють, що прихований ландшафт охоплює понад 31 тис. кв. км, тобто приблизно розмір штату Меріленд (США).

«Це як розкрити капсулу часу», — сказав професор Стюарт Джемісон, провідний автор дослідження з Даремського університету.

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Як усе почалося?

Десятки мільйонів років тому, коли материки поступово переміщувалися, Антарктида дрейфувала до Південного полюса. Цей рух сприяв утворенню потужної океанічної течії навколо материка, яка ізолювала його від тепліших вод. Одночасно знизився рівень вуглекислого газу в атмосфері, що охолодило планету. Разом ці зміни призвели до формування гігантських льодовикових щитів, перетворивши Антарктиду на замерзлу пустелю, якою ми її знаємо сьогодні.

«Земля під льодовиковим щитом Східної Антарктиди вивчена гірше, ніж поверхня Марса. Ми досліджуємо лише невелику частину цієї території, щоб зрозуміти її розвиток і історію самого льодовика», — каже Джемісон.

Що знайшли під кригою?

Науковці відкрили величний доісторичний ландшафт під товстим антарктичним льодовим покривом — із високими хребтами та глибокими долинами, які зберігалися мільйони років. У дослідженні було ідентифіковано три масивні блоки піднятої землі, кожен завдовжки від 120 до 170 км, шириною до 85 км, розділені долинами шириною до 40 км і глибиною майже 1200 м.

На відміну від багатьох льодовиків, що стирають землю під собою, лід у цій частині Східної Антарктиди надзвичайно холодний і повільний — рухається менш ніж на 5 м на рік.

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Це означає, що місцевість збереглася у неймовірних деталях. Такий льодовик називається «холодно-основним» — його лід фактично замерзлий до ґрунту і не спричиняє ерозії.

«Приголомшливо, що цей ландшафт, прихований на виду багато років, може розповісти стільки про ранню історію льодовика Східної Антарктиди. Це також допомагає зрозуміти, як він може реагувати на майбутні зміни клімату», — каже професор Ніл Росс із Ньюкаслського університету.

Як відбувалося дослідження?

Дослідники використовували супутникові зображення, щоб виявити ледь помітні підняття на поверхні, а також запускали комп’ютерні моделі, щоб простежити, як змінювався ландшафт з часом. Деякі частини місцевості піднялися на понад 500 м — повільно виштовхнуті вгору під тиском маси льоду.

Цей збережений рельєф — рідкісне «вікно» у глибоке минуле Антарктиди, задовго до того, як її охопив лід.

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«Ми бачимо давню поверхню землі, яку не стер льодовик, і вона має такий вигляд, ніби була сформована річками ще до появи льоду», — пояснює Джемісон.

Яким було це місце колись?

У ті часи регіон мав річки, густі ліси, а клімат був помірним. Коли почав розпадатися давній суперконтинент Гондвана, зсуви землі створили глибокі тріщини і западини, які, ймовірно, розділили високі ділянки на окремі блоки — ще до того, як з’явилися перші льодовики. Згодом клімат охолонув, з’явилися малі льодовики, які поступово поглиблювали долини, формуючи U-подібні льодовикові ущелини, характерні для гірських територій. Приблизно 14 млн років тому Східноантарктичний льодовик охопив регіон повністю.

Навіть під час теплих періодів — наприклад, середнього пліоцену (~3 млн років тому) — цей район залишався замерзлим. Хоча лід навколо міг частково танути, його ніколи не тануло настільки, щоб оголити давній ландшафт.

Чому це важливо сьогодні?

Саме тому це відкриття має значення — бо нині вміст CO₂ в атмосфері та глобальні температури наближаються до рівнів, що були до заледеніння Антарктиди.

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Якщо глобальне потепління триватиме, вчені попереджають, що частини льодовика можуть знову відступити. Але, щоб дістатися до цього «загубленого світу», доведеться бурити понад 1,5 км твердого льоду, що вимагатиме значного часу, зусиль і фінансування.

«Ми продовжимо дослідження, щоб заповнити прогалини там, де немає даних. І будемо використовувати цю інформацію, щоб зрозуміти, як змінювалися льодовик і ландшафт під ним упродовж мільйонів років», — сказав Джемісон.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували, що 120 лнр років тому Антарктида була частиною гігантського масиву суходолу разом із Австралією, де проживали динозаври.