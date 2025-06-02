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Зсув льодовика у Швейцарії: вчені зробили тривожне попередження
Невеличке село Блаттен, зруйновановане на 90%, внаслідок зсуву величезного льодовика Бірх. після трагедії одна людина зникла безвісти.
Зсув величезного льодовика Бірх, що знижчив ціле селище у Швейцарії, став тривожним сигналом для усього світу.
Про це написали вчені у sciencealert.
Фахівці зазначили, що підвищується ризик зсувів через розм’якшення вічної мерзлоти.
«Зміна клімату матиме дедалі більший вплив на суспільство, що залежить від льодовиків і живе з ними», — зазначив радник Швейцарської агенції з розвитку Алі Нойманн.
Кадри обвалення, яке сталося 28 травня, показують величезну хмару льоду та уламків, що стрімко котиться схилом гори в напрямку селища Блаттен.
Зсув майже повністю знищив Блаттен, але евакуація його 300 його мешканців минулого тижня запобігла масовим жертвам — лише одна людина залишається зниклою безвісти.
«Цей випадок також показав, що з відповідними навичками, спостереженнями та ефективним управлінням можна значно зменшити масштаб подібного лиха», — додав Нойманн на міжнародній конференції з проблем льодовиків, організованій за підтримки ООН у Таджикистані.
Стефан Уленбрук, директор з гідрології, водних ресурсів та криосфери Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), наголосив на необхідності підготовки вразливих регіонів, таких як Гімалаї та інші частини Азії.
«Від моніторингу до обміну даними, моделювання, оцінки ризиків і комунікації — весь ланцюг має бути посилений», — сказав він.
Однак, за його словами, у багатьох азійських країнах ці системи є слабкими, а дані — недостатньо перевіреними.
Нагадаємо, зсув льодовика стався у південному кантоні Вале в Швейцарії. Це спричинило потужний зсув ґрунту. Потік льоду, бруду й каміння накрив близько 90% населеного пункту, який заздалегідь евакуювали через ризик обвалу.