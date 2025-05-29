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Обвал льодовика в Альпах знищив майже все село: Блаттен під товщею бруду
Масивний зсув у кантоні Вале накрив село Блаттен після обвалу льодовика Берч. 90% території зруйновано, одна людина зникла безвісти.
У південному кантоні Вале майже повністю зруйноване швейцарське село Блаттен після того, як частина льодовика Берч обвалилася, спричинивши потужний зсув ґрунту. Потік льоду, бруду й каміння накрив близько 90% населеного пункту, який заздалегідь евакуювали через ризик обвалу.
Про це повідомляє The Guardian.
За словами голови регіональної служби безпеки Стефана Ганзера, ситуація лишається критичною: “Ми маємо справу з масштабною катастрофою. Є загроза подальших обвалів”. Через зсув також заблоковано русло річки Лонза, що збільшує ризик підтоплень.
Мер Блаттена Маттіас Белвальд визнав, що село фактично зникло з мапи:
“Ми втратили Блаттен. Він лежить під уламками. Але ми його відбудуємо”.
Одна людина вважається зниклою безвісти, повідомив представник кантональної влади Маттіас Ебенер. За його словами, на долину обрушилась “неймовірна кількість матеріалу”. Кадри з безпілотників демонструють суцільне поле зруйнованих дерев’яних будинків і покриті землею лісисті схили.
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер висловила підтримку жителям постраждалого регіону, назвавши втрату домівок “жахливою трагедією”. Влада закликає не наближатися до небезпечної зони — вхід до долини перекрито, а схили досі перебувають під моніторингом.
Відео з моментом обвалу, поширене в соцмережах, зафіксувало, як із гірської вершини обрушується величезна маса льоду й каміння, утворюючи хмару пилу, що накриває частину місцевості.