ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Обвал льодовика в Альпах знищив майже все село: Блаттен під товщею бруду

Масивний зсув у кантоні Вале накрив село Блаттен після обвалу льодовика Берч. 90% території зруйновано, одна людина зникла безвісти.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Альпи

Альпи. / © pixabay.com

У південному кантоні Вале майже повністю зруйноване швейцарське село Блаттен після того, як частина льодовика Берч обвалилася, спричинивши потужний зсув ґрунту. Потік льоду, бруду й каміння накрив близько 90% населеного пункту, який заздалегідь евакуювали через ризик обвалу.

Про це повідомляє The Guardian.

Зсув над Блаттеном 18 травня став причиною наказу про евакуацію. / © AP

Зсув над Блаттеном 18 травня став причиною наказу про евакуацію. / © AP

За словами голови регіональної служби безпеки Стефана Ганзера, ситуація лишається критичною: “Ми маємо справу з масштабною катастрофою. Є загроза подальших обвалів”. Через зсув також заблоковано русло річки Лонза, що збільшує ризик підтоплень.

Мер Блаттена Маттіас Белвальд визнав, що село фактично зникло з мапи:

“Ми втратили Блаттен. Він лежить під уламками. Але ми його відбудуємо”.

Порожні будинки в Блаттен перед сходом лавини в середу. / © AP

Порожні будинки в Блаттен перед сходом лавини в середу. / © AP

Одна людина вважається зниклою безвісти, повідомив представник кантональної влади Маттіас Ебенер. За його словами, на долину обрушилась “неймовірна кількість матеріалу”. Кадри з безпілотників демонструють суцільне поле зруйнованих дерев’яних будинків і покриті землею лісисті схили.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер висловила підтримку жителям постраждалого регіону, назвавши втрату домівок “жахливою трагедією”. Влада закликає не наближатися до небезпечної зони — вхід до долини перекрито, а схили досі перебувають під моніторингом.

Відео з моментом обвалу, поширене в соцмережах, зафіксувало, як із гірської вершини обрушується величезна маса льоду й каміння, утворюючи хмару пилу, що накриває частину місцевості.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie