Обвал льодовика в Альпах знищив майже все село: Блаттен під товщею бруду

Альпи. / © pixabay.com

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У південному кантоні Вале майже повністю зруйноване швейцарське село Блаттен після того, як частина льодовика Берч обвалилася, спричинивши потужний зсув ґрунту. Потік льоду, бруду й каміння накрив близько 90% населеного пункту, який заздалегідь евакуювали через ризик обвалу.

Про це повідомляє The Guardian.

Зсув над Блаттеном 18 травня став причиною наказу про евакуацію. / © AP

За словами голови регіональної служби безпеки Стефана Ганзера, ситуація лишається критичною: “Ми маємо справу з масштабною катастрофою. Є загроза подальших обвалів”. Через зсув також заблоковано русло річки Лонза, що збільшує ризик підтоплень.

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Мер Блаттена Маттіас Белвальд визнав, що село фактично зникло з мапи:

“Ми втратили Блаттен. Він лежить під уламками. Але ми його відбудуємо”.

Порожні будинки в Блаттен перед сходом лавини в середу. / © AP

Одна людина вважається зниклою безвісти, повідомив представник кантональної влади Маттіас Ебенер. За його словами, на долину обрушилась “неймовірна кількість матеріалу”. Кадри з безпілотників демонструють суцільне поле зруйнованих дерев’яних будинків і покриті землею лісисті схили.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер висловила підтримку жителям постраждалого регіону, назвавши втрату домівок “жахливою трагедією”. Влада закликає не наближатися до небезпечної зони — вхід до долини перекрито, а схили досі перебувають під моніторингом.

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Відео з моментом обвалу, поширене в соцмережах, зафіксувало, як із гірської вершини обрушується величезна маса льоду й каміння, утворюючи хмару пилу, що накриває частину місцевості.