Это изменит полюс вращения Земли: ученые совершили громкое открытие

Таяние полярных, горных ледников / © Associated Press

Реклама

Исследователи доказали, что движение вращательного полюса Земли по отношению к ее коре — так называемое полярное движение — все больше зависит от баристатических процессов. Это означает, что изменения в распределении массы между сушей и океаном, вызванные таянием полярных, горных ледников по всему миру, а также изменениями запасов грунтовой воды, влияют на положение полюса.

Об этом говорится в исследовании Института геодезии и фотограммметрии в Цюрихе со ссылкой на спутниковые данные.

Однако пока неизвестно, как именно эти процессы будут влиять на полярное движение в XXI веке. В своем исследовании авторы проанализировали ситуацию по разным климатическим сценариям.

Реклама

Результаты показали, что климатически обусловленное полярное движение сильно зависит от выбранного сценария развития.

Есть несколько таких сценариев. По оптимистическому, полюс может сместиться примерно на 12 метров по сравнению с его положением в 1900 году. А за пессимистическим — более чем вдвое, примерно на 27 метров.

Наибольшее влияние оказывает таяние полярных ледников — прежде всего в Гренландии, а в меньшей степени в Антарктиде. На втором месте — таяние горных ледников по всему миру. Третьим фактором являются изменения в водоснабжении суши.

Полюс вращения, то есть точка, где ось вращения Земли пересекает ее поверхность, из-за изменений распределения массы на планете постепенно смещается.

Реклама

Сколько льда теряется

Как отметили в NASA, масштабное таяние ледников имеет глобальный эффект — Антарктида теряет около 150 млрд тонн льда ежегодно, а Гренландия — около 270 млрд тонн.

«Полюс вращения может сместиться на 27 метров до 2100 года по отношению к своему положению в 1900 году, если выбросы парниковых газов не уменьшатся», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что северный магнитный полюс с 1830-х годов уже переместился более чем на 2250 км — из Канады в Сибирь. Это связано с движением редких металлов во внешнем ядре планеты, создающей магнитное поле.

Изменения, которые когда-то казались теорией, сегодня происходят в реальном времени и влияют не только на навигацию, но и на саму динамику планеты.

Реклама

Напомним, ранее говорилось о том, что Гавайях уже работает самый мощный в мире солнечный телескоп DKIST, показавший солнечное пятно размером со Швейцарию с невероятной детализацией.

Читайте также