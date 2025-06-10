- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 1315
- Время на прочтение
- 2 мин
Удары украинскими ракетами по позициям россиян: эксперт ответил, когда состоятся и назвал дальность
Уже летом этого года Украина может осуществить первые массированные удары по позициям российских военных ракетами собственного производства. Это поможет сдержать пришествие неприятеля.
В период двух летних месяцев — июля-августа 2025 года, возможны первые удары украинскими ракетами дальностью 150-200 км по позициям армии РФ.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.
Он отметил, что Украина доводит до конца свою ракетную программу.
«Она должна сработать положительно и остановить темп наступления, которое есть у РФ», — добавил эксперт.
Он предположил, что в июле-августе украинцы, возможно, увидят первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям по отметке 150-200 км.
«И ни у кого мы не будем спрашивать разрешения бить или не бить», — уточнил Ступак.
Такое предположение эксперта основывается на заявлениях украинских чиновников и информации о том, что Германия может поставить некоторые технологии и оборудование из своей ракетной программы.
«Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я откровенно скажу, я не вижу», — добавил он.
Что известно о ракетах собственного производства в Украине
В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже выработала более 100 ракет.
А недавно в мае, по словам военного эксперта Валентина Бадрака, новая украинская баллистическая ракета уже прошла успешные испытания.
В марте секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что у Украины уже есть «Нептуны», которые могут лететь на расстояние более 1000 км.
Ранее также говорилось, что украинская ракетная программа способна стать решающим фактором в срыве потенциального летнего наступления России.