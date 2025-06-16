Прогноз погоди Україна: чергові атмосферні фронти принесуть похолодання та дощі

Погода в Україні / © ТСН

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Протягом найближчого тижня на погоду в Україні впливатимуть хвилі атмосферних фронтів, які принесуть прохолоду та опади. Літнє тепло повернеться лише у неділю, 23 червня. Прогноз погоди пыдготувала синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Про це пише NV.

За словами Наталії Птухи, повітря не прогріватиметься достатньо, щоб вважатися літнім. Погода буде нестійкою через чергування кількох атмосферних фронтів. Вони рухатимуться з північного заходу на південний схід через всю країну, періодично викликаючи короткочасні дощі, місцями навіть з грозами.

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Через це атмосферний тиск і температура повітря, особливо денна, коливатимуться. Це буде особливо відчутно у західних та північних областях. Вітер більшість днів в Україні буде північно-західного напрямку, доволі відчутний — 7−12 м/с.

17 червня: Перший атмосферний фронт принесе дощі в західні області вночі, а вдень — у північні, центральні та східні.

18 червня: Залишкові опади очікуються на сході країни та в Приазов’ї.

19 червня: Новий атмосферний фронт із північного заходу принесе чергові короткочасні дощі, а подекуди й грози, по всій Україні, крім південних регіонів.

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20 червня: Дощитиме у південних, північних та східних регіонах.

21 червня: Опади прогнозуються в більшості областей країни.

«Всі ці дощі переважно невеликі, тобто якихось інтенсивних опадів не очікуємо, але, як кажуть, накрапати буде», — підсумувала Наталія Птуха.

Температурні коливання

Початок тижня (до п’ятниці): Нічна температура майже скрізь становитиме +12…+17°C. На узбережжі морів буде трохи тепліше — до +21°C. Вдень очікується +20…+29°C.

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20−21 червня: Відчутно похолодає. У західних, північних та частково центральних областях вночі буде +8…+14°C, вдень — +14…+20°C. На півдні буде тепліше: вночі 21 червня +11…+16°C, а вдень +21…+26°C. «На кінець тижня навіть у південних областях дещо знизиться температура», — додала синоптикиня.

На початок наступного тижня можливе певне підвищення атмосферного тиску. Це означає, що опади поступово припиняться, а температура повільно поповзе вгору.

Погода в Києві та Київській області

17 червня: У столиці та області очікується короткочасний дощ. Вночі +14…+16°C, вдень +22…+24°C.

18 червня: Буде сухо і трохи тепліше — близько +25°C вдень.

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19 червня: Знову невеликий дощ, температура залишиться в межах +22…+24°C.

20-21 червня: Знову дощитиме. Температура повітря трохи знизиться: вночі +10…+12°C, а вдень +16…+18°C.

«А з неділі почнеться поступове підвищення температурних показників», — зазначила Птуха.

Раніше повідомлялося, що загалом червень 2025 очікується теплішим, ніж зазвичай.

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«Середня місячна температура передбачається 19 – 23 °, в гірських районах 15 – 16 °, що на 1,5 – 2 ° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 45 – 82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103 – 152 мм, що в межах норми», — йдеться у повідомленні.