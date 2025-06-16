Дональд Трамп. / © Associated Press

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Виключення Російської Федерації з "Групи восьми" 2024-го було "великою помилкою". Мовляв, якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп заявив, що після прибуття на саміт G7 у Канаді.

Американський лідер наголосив, що "колись G7 була G8". Втім, нібито тодішній президент США Барак Обама і експрем’єр Канади Джастін Трюдо “не хотіли, щоб Росія була в G8”.

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“Я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8", - висловився Трамп.

За його словами, виключення РФ з G8 було "великою помилкою". Ба більше - сам Трамп "дуже гучно" говорив про це, хоча й не був тоді в політиці.

"Адже ви витрачаєте так багато часу, говорячи про Росію, а він (Путін - Ред.) уже не за столом переговорів. Тому життя ускладнюється. Але у вас не було б війни", – заявив Трамп.

Втім, зараз, наголосив президент США, повернення Росії до формату навряд чи можливе, адже "минуло дуже багато часу". Натомість запрошення Китаю – "не така і погана ідея".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вдалося зупинити агресію “фюрера” Володимира Путіна на полі бою. Втім, дипломатичним шляхом зупинити господаря Кремля може тільки президент США Дональд Трамп.

Втім, український лідер наголошує на необхідності змінити підхід Сполучених Штатів у діалозі з Росією, оскільки, на його думку, нинішня «тепла розмова» лише заохочує Кремль до продовження війни.

Тим часом видання The New York Times із посиланням на джерела пише про те, що Трамп має особливу ворожість до українського президента Володимира Зеленського. За словами помічників очільника Білого дому, президент США неодноразово називав Зеленського “поганим хлопцем”, який нібито підштовхує світ до ядерної війни.

Дата публікації 14:55, 16.06.25 Кількість переглядів 52 Екстрена зустріч! Макрон пішов проти Трампа? Ситуація Ізраїлю та Ірану - приховані факти