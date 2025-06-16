Трамп назвал новую причину войны в Украине

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Исключение Российской Федерации из "Группы восьми" в 2024-м было "большой ошибкой". Мол, если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил, что по прибытии на саммит G7 в Канаде.

Американский лидер подчеркнул, что "когда-то G7 была G8". Впрочем, якобы тогдашний президент США Барак Обама и экс-премьер Канады Джастин Трюдо "не хотели, чтобы Россия была в G8".

Реклама

"Я бы сказал, что это была ошибка. Иначе у нас сейчас не было бы войны, будь Россия в G8", - высказался Трамп.

По его словам, исключение РФ из G8 было "большой ошибкой". Более того - сам Трамп "очень громко" говорил об этом, хотя и не был тогда в политике.

"Ведь вы тратите так много времени, говоря о России, а он (Путин – Ред.) уже не за столом переговоров. Поэтому жизнь усложняется. Но у вас не было бы войны", – заявил Трамп.

Впрочем, сейчас, подчеркнул президент США, возвращение России в формат вряд ли возможно, ведь "прошло очень много времени". Приглашение Китая - "не такая и плохая идея".

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удалось остановить агрессию "фюрера" Владимира Путина на поле боя. Впрочем, по дипломатическому пути остановить хозяина Кремля может только президент США Дональд Трамп.

Впрочем, украинский лидер подчеркивает необходимость изменить подход Соединенных Штатов в диалоге с Россией, поскольку, по его мнению, нынешний «теплый разговор» лишь поощряет Кремль к продолжению войны.

Тем временем издание The New York Times со ссылкой на источники пишет о том, что Трамп имеет особую враждебность к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По словам помощников главы Белого дома, президент США неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", якобы подталкивающим мир к ядерной войне.

Дата публикации 14:55, 16.06.25 Количество просмотров 50 Экстренная встреча! Макрон пошел против Трампа? Ситуация Израиля и Ирана - скрытые факты