Америка должна "изменить тональность разговоров" с Россией - Зеленский раскритиковал действия США

Зеленский считает, что США должны разговаривать с Россией на языке жестких санкций и военной поддержки Украины, чтобы заставить прекратить войну / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость изменить подход Соединенных Штатов в диалоге с Россией, поскольку, по его мнению, нынешний «теплый разговор» лишь поощряет Кремль к продолжению войны.

Об этом президент заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Сегодня такой диалог Америки с русскими, что напоминает тёплый разговор. Я не считаю, что таким настроением Путина можно остановить. Я считаю наоборот – ему это нравится. И я считаю, что изменение тональности должно быть», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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По его мнению, Путин должен ясно понимать, что Америка будет продолжать помогать Украине. Эта поддержка должна проявляться в двух ключевых аспектах: мощных санкциях и военной поддержке украинской армии. Президент также выразил обеспокоенность по поводу всех этих сигналов о сокращении помощи Украине и попыток «ставить нас на один уровень с Россией».

Зеленский отметил несправедливость такого сравнения, ведь «они — агрессор, они принесли войну, они не хотят заканчивать войну». Он считает, что сигналы со стороны США должны быть очень четкими: если Путин не прекратит войну, против РФ должны быть введены сильные санкции, сильнейшие.

Кроме того, Президент Украины призвал к признанию Российской Федерации страной-террористом со стороны Конгресса США, если Путин не хочет возвращать детей. Он подчеркнул, что для того чтобы Украина могла выстоять до достижения мира и окончания войны, ее необходимо поддерживать оружием, ведь «в конце концов — это гарантия безопасности для всей Европы».

Напомним, Зеленский также считает, что Трамп может остановить Путина . Для этого президент США должен дипломатично влиять на любого агрессора в мире, среди которых Путин один из самых опасных.

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