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Америка должна "изменить тональность разговоров" с Россией - Зеленский раскритиковал действия США
По словам президента, «Путину нравится» тон диалога, который сейчас ведет Белый дом с Кремлем. Поэтому США еще не удалось заставить Россию прекратить войну против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость изменить подход Соединенных Штатов в диалоге с Россией, поскольку, по его мнению, нынешний «теплый разговор» лишь поощряет Кремль к продолжению войны.
Об этом президент заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.
«Сегодня такой диалог Америки с русскими, что напоминает тёплый разговор. Я не считаю, что таким настроением Путина можно остановить. Я считаю наоборот – ему это нравится. И я считаю, что изменение тональности должно быть», – подчеркнул Владимир Зеленский.
По его мнению, Путин должен ясно понимать, что Америка будет продолжать помогать Украине. Эта поддержка должна проявляться в двух ключевых аспектах: мощных санкциях и военной поддержке украинской армии. Президент также выразил обеспокоенность по поводу всех этих сигналов о сокращении помощи Украине и попыток «ставить нас на один уровень с Россией».
Зеленский отметил несправедливость такого сравнения, ведь «они — агрессор, они принесли войну, они не хотят заканчивать войну». Он считает, что сигналы со стороны США должны быть очень четкими: если Путин не прекратит войну, против РФ должны быть введены сильные санкции, сильнейшие.
Кроме того, Президент Украины призвал к признанию Российской Федерации страной-террористом со стороны Конгресса США, если Путин не хочет возвращать детей. Он подчеркнул, что для того чтобы Украина могла выстоять до достижения мира и окончания войны, ее необходимо поддерживать оружием, ведь «в конце концов — это гарантия безопасности для всей Европы».
Напомним, Зеленский также считает, что Трамп может остановить Путина . Для этого президент США должен дипломатично влиять на любого агрессора в мире, среди которых Путин один из самых опасных.