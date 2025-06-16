Оружие, наркотики, торговля людьми: соратница Орбана выпустила скандальное видео об Украине

Виктор Орбан. / © ТСН.ua

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Соратница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Александра Сенткираи опубликовала противоречивое видео, в котором выступила против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Об этом говорится в видео, которое Сенткираи опубликовала на Facebook-странице.

В ролике виден мужчина, связанный в багажнике автомобиля. Им оказался Жолт Ботонд Сабо, сотрудником офиса премьера Венгрии.

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В видео утверждается, что, мол, после вступления Украины в Евросоюз в Венгрию попадут торговцы органами, наркоторговцы и торговцы людьми. Более того, по ее словам, ускоренное вступление Украины в ЕС "будет стоить каждому домохозяйству миллионы форинтов", а "затраты на войну уже нанесли ущерб в два с половиной миллиона на одну семью, но Брюссель принесет венграм еще больше неприятностей".

Она цинично отмечает, что для Киева - это "бизнес тысячелетия", а якобы для Венгрии "скорое украинское членство - гроб". Она от имени правительства призвала граждан страны "заполнить бюллетени Voks-2025, отказаться от Брюсселя и плана партии Tisza, сказать "Нет" ускоренному вступлению Украины в ЕС!"

"Оружие, наркотики, торговля органами и людьми, экстремальные военные группы и генетически модифицированная пища удивят Венгрию. Такое решение было принято без венгров, но мы этого не допустим. Брюссель не может решать судьбу венгров. Только мы, венгры, можем это решить", - заявила Сенткир.

Реакция на скандальное видео

Парламентарий из партии Momentum Ференц Геленчер подал заявление в полицию на Александра Сенткираи по поводу "угрозы общественной безопасности". По его словам, "любой, кто распространяет ложные сведения, способные нарушить общественный порядок, или создает впечатление о непрекращающейся опасности для общества, может быть наказан заключением на срок до трех лет за совершение тяжкого преступления".

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Кроме того, Геленчер заявил, что Сенткираи "во всех аспектах демонстрируют отвратительную политическую коммуникацию руководящей партии". Он призвал соратницу Орбана покинуть политическую карьеру.

Несмотря на то, что в Венгрии сейчас предвыборная кампания, но такие видео и заявления переходят все допустимые границы, поскольку политик из партии, систематически обманывающей венгров, заявил о "торговле органами". По словам депутата, это даже не просто ложь, это пропаганда.

Напомним, представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил президента Украины Владимира Зеленского в открытой агитации в поддержку венгерской оппозиционной партии «Тиса», назвав это вмешательством во внутренние дела страны.

Между тем, сам Зеленский возмущенно заявил, что Орбан использует его лицо. на биллбордах в Венгрии, которые премьер использовал в своей предвыборной кампании. По словам главы государства, политика Орбана является антиукраинским, манипулятивным и работает в интересах Кремля.

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Дата публикации 21:34, 13.06.25 Количество просмотров 12 Санкционные "кошки-мышки" с Россией! Как убедить Трампа и укротить Орбана?