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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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Платья с рюшами и костюмы с бермудами и жилетами: украинский бренд представил летнюю романтическую коллекцию

В новой капсуле объединились романтические силуэты, женская нежность и пастельная палитра.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Платья с рюшами и костюмы с бермудами и жилетами: украинский бренд представил летнюю романтическую коллекцию

Украинский бренд C.ICON презентовал новую летнюю коллекцию, которая переносит в простор спокойного августовского полдня — туда, где воздух напоен светом, а каждое движение напоминает о цветении.

Это Fallen Garden: сад, который хранит в себе негабаритную нежность, пастельную память лета и эстетику приглушенной романтики.

Коллекция дышит легкостью: платья миди и макси, деликатно драпированные, с мягкими рюшами и подвижными силуэтами. Все декоративные элементы на платьях выполнены вручную, что придает каждой вещи особую подлинность и тепла.

Платья можно легко комбинировать с сандалями для дневного ритма или с каблуками, когда лето зовет на бокал вина в любимом городе.

В коллекцию также вошли костюмы с шортами-бермудами, жилетами и свободными рубашками — лаконичные комплекты, которые легко адаптируются под ритм города или отпускное настроение.

Цветовая палитра — как размытые акварели: кремовый, нежно-желтый, розовый, свежий бежевый.

Новая капсула – это не только о лете. Это о состоянии внутреннего цветения, которое длится дольше сезона.

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