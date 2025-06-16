Зеленский сделал заявление об оружии от США и что будет без помощи

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи от США государству было бы очень сложно жить и бороться за жизнь. Президент надеется договориться о покупке вооружения у Соединенных Штатов.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос во время совместной с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции.

"Без этой помощи нам бы было очень-очень сложно. Не представляю, как, и не хочу представлять. Мы прошли много разных вызовов. Поэтому пока никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи Соединенных Штатов», — высказался президент Украины.

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Он отметил, что на сегодня нет разговоров о новой американской помощи. В то же время, Зеленский анонсировал, что планирует поднять вопрос покупки оборонного пакета у США во время встречи с президентом страны Дональдом Трампом.

«Хотя при этом должны мы подтвердить, что сегодня мы говорим о поддержке, которая была поддержана еще в прошлые годы. Мы не говорим сегодня с Америкой о новой помощи. Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, — относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. И я уверен, что у нас будет такая возможность. Ну, по крайней мере, я рассчитываю на это», — рассказал глава государства.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что у Украины есть деньги на дополнительные системы ПВО Patriot. Но для их покупки требуется согласование от Трампа.

Заметим, Зеленский встретится с Трампом на полях саммита G7, который состоится 15-17 июня в Канаде.

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Сегодня же, 16 июня, Зеленский находится с официальным визитом в Вене, где проводит встречи с рядом высокопоставленных чиновников, в частности с президентом Австрии.