Зеленский неожиданно прибыл в Вену - СМИ

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленскийс неожиданным визитом 16 июня прибыл в столицу Австрии, Вену.

Об этом сообщает издание Heute.

По сообщениям СМИ, Зеленский встретится с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, канцлером Кристианом Штокером и несколькими министрами, в частности министром иностранных дел Беате Майнль-Райзингер. Подробностей по этому поводу ни ведомство канцлера, ни ведомство президента не предоставили.

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Местная полиция также подтвердила изданию визит украинского президента.

"По случаю государственного визита президента Украины Зеленского 16 июня 2025 года был выдан официальный запрет на территорию вокруг площади Героев, который уже действует", - заявил представитель Венской государственной полиции.

До этого сообщалось, что президентский самолет Airbus A319 UR-ABA украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise в 12:34 по Киеву совершил посадку в Венском международном аэропорту Schwechat (VIE).

Отметим, с 3 марта в Австрии новый канцлер. Им стал представитель правой Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер. Новое правительство страны впервые состоит из трех партий - АНП, Социал-демократической партии и либеральной NEOS.

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Еще ранее, 19 мая, появилась информация, что Австрия не исключает своего участия в возможной миротворческой миссии в Украине.