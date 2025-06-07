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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский посетит Австрию: СМИ назвали дату

Президент Украины посетит Австрию. Вероятно, его визит состоится в середине июня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить с официальным визитом в Австрию 16 июня.

Об этом сообщило издание Heute со ссылкой на собственные источники.

По данным медиа, украинский президент встретится с высшими представителями правительства Австрии. В частности, состоится встреча с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и министрами всех партий.

Напомним, в Австрии 3 марта принял присягу новый канцлер страны, представитель правой Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер.

Он возглавил правительство, в которое впервые вошли представители трех партий — АНП, Социал-демократической партии и либеральной NEOS.

Коалицию удалось сформировать только со второй попытки после победы ультраправой Австрийской партии свободы на сентябрьских выборах.

19 мая сообщалось, что Австрия не исключает своего участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, однако этот вопрос будет зависеть от мандата миссии.

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