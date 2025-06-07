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Зеленский посетит Австрию: СМИ назвали дату
Президент Украины посетит Австрию. Вероятно, его визит состоится в середине июня.
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить с официальным визитом в Австрию 16 июня.
Об этом сообщило издание Heute со ссылкой на собственные источники.
По данным медиа, украинский президент встретится с высшими представителями правительства Австрии. В частности, состоится встреча с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и министрами всех партий.
Напомним, в Австрии 3 марта принял присягу новый канцлер страны, представитель правой Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер.
Он возглавил правительство, в которое впервые вошли представители трех партий — АНП, Социал-демократической партии и либеральной NEOS.
Коалицию удалось сформировать только со второй попытки после победы ультраправой Австрийской партии свободы на сентябрьских выборах.
19 мая сообщалось, что Австрия не исключает своего участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, однако этот вопрос будет зависеть от мандата миссии.