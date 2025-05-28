- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 8665
- Время на прочтение
- 1 мин
Der Spiegel: Зеленский прервал визит в Германию — какая причина
По информации Der Spiegel, Зеленский срочно возвращается в Украину из-за российского наступления в Сумской области.
Президент Владимир Зеленский прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев из-за угрожающей ситуации в Сумской области, куда наступают российские войска.
Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
По информации источников издания, из-за серьезной ситуации в Украине Зеленский не улетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев.
Основной причиной называют накопление российских войск вблизи границы с Сумщиной.
«Очевидно, Зеленский считал неуместным находиться за границей на праздничном мероприятии, учитывая ситуацию», — предположили в издании.
В то же время, украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники утверждает, что информация Spiegel о том, что Зеленский досрочно покинул Германию из-за российской угрозы в Сумской области, не соответствует действительности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл в Берлин с официальным визитом.
Канцлер ФРГ Мерц встретился с Зеленским и сделал заявление о тесном сотрудничестве.