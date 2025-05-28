Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев из-за угрожающей ситуации в Сумской области, куда наступают российские войска.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По информации источников издания, из-за серьезной ситуации в Украине Зеленский не улетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев.

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Основной причиной называют накопление российских войск вблизи границы с Сумщиной.

«Очевидно, Зеленский считал неуместным находиться за границей на праздничном мероприятии, учитывая ситуацию», — предположили в издании.

В то же время, украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники утверждает, что информация Spiegel о том, что Зеленский досрочно покинул Германию из-за российской угрозы в Сумской области, не соответствует действительности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл в Берлин с официальным визитом.

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Канцлер ФРГ Мерц встретился с Зеленским и сделал заявление о тесном сотрудничестве.