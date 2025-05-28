ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
8665
Время на прочтение
1 мин

Der Spiegel: Зеленский прервал визит в Германию — какая причина

По информации Der Spiegel, Зеленский срочно возвращается в Украину из-за российского наступления в Сумской области.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев из-за угрожающей ситуации в Сумской области, куда наступают российские войска.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По информации источников издания, из-за серьезной ситуации в Украине Зеленский не улетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев.

Основной причиной называют накопление российских войск вблизи границы с Сумщиной.

«Очевидно, Зеленский считал неуместным находиться за границей на праздничном мероприятии, учитывая ситуацию», — предположили в издании.

В то же время, украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники утверждает, что информация Spiegel о том, что Зеленский досрочно покинул Германию из-за российской угрозы в Сумской области, не соответствует действительности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл в Берлин с официальным визитом.

Канцлер ФРГ Мерц встретился с Зеленским и сделал заявление о тесном сотрудничестве.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie