Эксперты назвали наиболее эффективные методы борьбы с капустницей: прогоните вредителя надолго

Бабочка-белянка начинает активно размножаться уже в начале мая. За сезон может появиться пять поколений вредителя, что делает борьбу с ним крайне сложной. К счастью, можно использовать эффективные народные методы.

Прежде всего, попробуйте посадить рядом с грядкой капусты полынь. Это растение будет эффективно отпугивать бабочку, чем будет защищать весь урожай.

Достаточно эффективным средством в борьбе с капустницей является настой горчицы. Для его приготовления в ведро воды добавьте 2 ст. ложки горчицы, столько же соли и 1 ч. ложку молотого черного перца. Хорошо перемешайте. Полученной смесью тщательно обработайте грядку.

Избавиться от белой бабочки можно с помощью золы и хозяйственного мыла. Для этого заранее соберите, а затем просейте древесную золу. Вечером, после того как обильно полили капусту, насыпьте на листья золу с помощью мелкого сита. Хотя после такой обработки растение будет выглядеть неопрятно, но зола прекрасно отпугивает вредителей. К золе можно добавить натертое хозяйственное мыло.

От капустницы также защищает табак, который можно заменить табазолом (смесь из древесной золы и табачной пыли). Его нужно наносить на листья как в золу, после обильной поливки.

Защитить капусту от вредителя поможет пищевая сода, которую дополнительно можно смешать с мукой. Не любит бабочка молотой корицы, которую можете посыпать как на сами листья, так и на почву вокруг растения.

Если опрыскать капусту нашатырным спиртом, капустница надолго забудет дорогу к вашей грядке. Для приготовления раствора разведите 1 ст. ложку спирта в 1 литр воды.

Однако следует понимать, что все эти методы действенны до первого дождя. Ведь он смоет с листьев средства, поэтому капустница снова начнет атаковать насаждения. Эксперты советуют во избежание этого воткнуть в грунт несколько палочек (высота примерно 50-60 см), а на вершину привязать куски белой ткани. Капустницы будут думать, что на грядке уже сидят бабочки, и не прилетят туда, где есть конкуренты. Хотя способ и может вызвать улыбку, но он очень эффективен.

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