Три предмета быта содержат опасные вещества: чем грозит их использование

Микропластик

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Три предмета домашнего обихода, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, содержат много опасных химических веществ. Гастроэнтеролог доктор Саурабх Сети призвал немедленно избавиться от этих вещей.

Об этом сообщает издание Mirror.

Ароматические свечи

Первыми в списке «токсичных» предметов доктор Сети поставил ароматические свечи.

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«Они содержат фталаты, которые, как известно, нарушают уровень гормонов и вызывают проблемы с дыханием», — сказал он.

Речь идет о группе химических соединений, которые обычно используются для того, чтобы сделать пластмассы, особенно поливинилхлорид (ПВХ), более гибкими, прочными и более трудными для разрыва. Их часто называют пластификаторами.

Кроме пластмасс, фталаты также содержатся в средствах личной гигиены, предметах домашнего обихода, медицинских изделиях и даже упаковке пищевых продуктов.

Фталаты являются эндокринными разрушителями, то есть они могут влиять на гормональные системы в организме. Они могут имитировать или блокировать такие гормоны, как эстроген и тестостерон.

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Вдыхание (например, через ароматизированные продукты) может вызвать симптомы астмы и аллергии, а также может иметь потенциальные последствия для иммунной системы у детей.

«Выбирайте неароматизированные или натуральные свечи, изготовленные из сои или пчелиного воска», — советует врач.

Пластиковые разделочные доски пластиковые

Доктор Сети отмечает, что пластиковые разделочные доски также представляют опасность.

«Со временем они могут разлагаться, выделяя микропластик в вашу пищу, который может накапливаться в организме. Перейдите на деревянную, чтобы минимизировать риск», — советует он.

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Микропластик — это крошечные пластиковые частицы, часто невидимые невооруженным глазом, и они считаются вредными как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

Микропластик может содержать токсичные химические вещества, содержащиеся в самом пластике или поглощаемые из окружающей среды. К ним относятся:

фталаты и бисфенол А (BPA) — эндокринные разрушители;

тяжелые металлы — такие как свинец или кадмий;

стойкие органические загрязнители (СОЗ) — такие как ПХБ или ДДТ.

Эти химические вещества могут нарушать гормональный баланс, репродуктивное здоровье, неврологическое развитие и иммунную функцию.

Поврежденные антипригарные сковородки

Последние в списке — поцарапанные или надщербленные антипригарные сковородки.

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«Они содержат перфторуглеродные кислоты, которые связывают с высоким кровяным давлением, уровнем холестерина и репродуктивными проблемами», отметил доктор Сети.

Большую группу искусственных химических веществ (полифторалкильные вещества) используют для создания продуктов, устойчивых к воде, маслу, теплу и пятнам.

Их иногда называют «вечными химическими веществами», поскольку они нелегко разлагаются в окружающей среде или в организме человека.

Они связаны с:

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вмешательством в функцию щитовидной железы;

задержкой развития у младенцев и детей;

нарушением репродуктивных гормонов;

повышенным риском рака почек и яичек;

повышенным уровнем холестерина;

повреждением печени;

подавленной иммунной функцией;

сниженной реакцией на вакцинацию (особенно у детей);

низким весом при рождении;

преэклампсией;

проблемами с фертильностью.

«Поврежденные кастрюли могут выделять эти частицы в вашу пищу. Поэтому обязательно замените эти кастрюли, как только на них появятся царапины или сколы. Или замените их более безопасными альтернативами, такими как нержавеющая сталь или чугун», — советует врач.

Напомним, ранее врачи назвали три неочевидных продукта, которые часто присутствуют в нашем ежедневном меню и могут быть причиной того, что человеку не удается похудеть