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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Der Spiegel: Зеленський перервав візит до Німеччини — яка причина

За інформацією Der Spiegel, Зеленський терміново повертається до України через російський наступ на Сумщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський перервав свій візит до Німеччини і терміново повернувся до Києва через загрозливу ситуацію на Сумщині, куди наступають російські війська.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією джерел видання, через серйозну ситуацію в Україні Зеленський не полетить з Берліна до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена, а повернеться безпосередньо до Києва.

Основною причиною називають накопичення російських військ поблизу кордону з Сумщиною.

«Очевидно, Зеленський вважав недоречним перебувати за кордоном на святковому заході, враховуючи ситуацію», — припустили у виданні.

Водночас українське видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела стверджує, що інформація Spiegel про те, що Зеленський достроково залишив Німеччину через російську загрозу на Сумщині, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 28 травня прибув до Берліна з офіційним візитом.

Канцлер ФРН Мерц зустрівся з Зеленським і зробив заяву про тісну співпрацю.

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